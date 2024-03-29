بايدن: دول عربية مستعدة للاعتراف الكامل بإسرائيل

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن دولا عربية مستعدة للاعتراف الكامل بإسرائيل في اتفاق مستقبلي.

ونقل موقع وكالة بلومبيرغ الإخبارية الأميركية، عن بايدن قوله -خلال فعالية انتخابية في نيويورك حضرها الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون– إنه عمل مع قادة هذه الدول من أجل هذه الغاية.

وأشار الموقع إلى أن كلام بايدن جاء ردا على مقاطعات بعض الحضور وانتقاداتهم لسياسته في الشرق الأوسط المتعلقة بدعم الحرب الإسرائيلية على غزة. وصاح أحدهم "عار عليك يا جو بايدن".

وقبل يومين تعرض بايدن لموقف مشابه، حيث قطع متظاهرون مؤيدون لفلسطين كلمته في ولاية كارولينا الشمالية في إطار حملته الانتخابية، مطالبين بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

ووفق بلومبيرغ قال بايدن في الفعالية إنه يجب أن تكون هناك خطة لليوم التالي في غزة، ويجب أن تكون هناك مقايضة بحل الدولتين.

وأضاف أنه يجب أن يكون هناك تقدم، معربا عن اعتقاده أن واشنطن تستطيع القيام بذلك.

وأشار بايدن إلى أنّ هناك عددا كبيرا جدا من الضحايا الأبرياء من الإسرائيليين والفلسطينيين ويتعين بذل المزيد من الجهود لإيصال الغذاء والإمدادات الطبية إلى غزة.

واعتبر بايدن أنه من المفهوم أن لدى إسرائيل مثل هذا الغضب العميق في ظل استمرار بقاء حركة حماس، لكن يجب التحرك ووقف الجهود التي تؤدي إلى مقتل عدد كبير من المدنيين الأبرياء لاسيما الأطفال، حسب قوله.

ويواجه بايدن (81 عاما) قلقا بشأن عمره ولياقته مع سعيه للفوز بولاية ثانية مدتها 4 سنوات.

وتظهر استطلاعات الرأي الحديثة التي أجرتها رويترز/إبسوس أن نسبة تأييده تبلغ 40% في سباق متقارب مع الرئيس السابق دونالد ترامب (77 عاما) قبل الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني القادم.