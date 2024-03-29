بانوراما الجزيرة نت.. هجوم موسكو بين مسؤولية تنظيم الدولة واتهام أوكرانيا

تسلط هذه الحلقة الجديدة من "بانوراما الجزيرة نت" على هجوم موسكو الذي وقع مساء الجمعة 22 مارس/آذار الجاري، وراح ضحيته 143 قتيلا وأكثر من 150 جريحا.

وتبرز الحلقة ما تلا الهجوم الدامي من خلاف بين روسيا والغرب، حيث ألقت الأولى باللائمة على أوكرانيا وحلفائها الغربيين، في حين سعى الغرب لتأكيد مسؤولية تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان، عن الهجوم.

وجاء هجوم موسكو بعد أسبوع فقط من إعلان فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بولاية رئاسية جديدة، مما أثار تكهنات روسية بأن الغرب بقيادة الولايات المتحدة ربما يريد إفساد هذه المناسبة.

بانوراما الجزيرة نت تناولت أيضا نبذة عن تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان، كما أبرزت تكريم السلطات الروسية للفتى المسلم إسلام خليلوف الذي نجح في مساعدة أكثر من 100 شخص في الهروب خلال الهجوم.