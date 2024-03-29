الحوثي: 13 غارة على اليمن خلال أسبوع و"العدو "يمنع المساعدات الإنسانية

قال زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين، عبد الملك الحوثي إن العدوان الأميركي ـ البريطاني شن 13 غارة وقصفا بحريا على اليمن خلال الأسبوع الماضي واصفا الغارات بأنها "فاشلة"، مضيفا أن العدو يحجب المساعدات الدولية الإنسانية عن اليمنيين.

وفي خطاب متلفز ألقاه الليلة الماضية، أكد عبد المللك الحوثي أن الغارات الأميركية ـ البريطانية "لا يمكنها أن تحد من قدرات القوات المسلحة اليمنية -التابعة للحوثيين- ولا أن تؤثر على القرار اليمني في مساندة الشعب الفلسطيني، (…) و العدوان على بلدنا لن يؤثر إلا في الإسهام، من حيث لا يريد الأعداء، في تطوير القدرات العسكرية"

وذكر أن "العدو يواصل الضغط في الملف الإنساني لحرمان الشعب اليمني من المساعدات التي كانت تأتي عبر الأمم المتحدة" واستدرك، لكن شعبنا مستمر ولا يؤثر على موقفه أي شيء من تلك الأعمال العدائية من جانب الأميركيين والبريطانيين وعملائهما".

وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن برنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، إيقاف برنامج المساعدات الغذائية العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي شمالي اليمن، بسبب محدودية التمويل وعدم التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين بشأن تقديم قدر أقل من المساعدات.

لكن الجماعة قالت في أكثر من مناسبة، إن إيقاف المساعدات جاء بسبب موقف اليمن المساند لفلسطين، في إشارة إلى عمليات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن ضد السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل. تضامنا مع قطاع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي.

أهداف عسكرية

ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيراتٍ سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على غزة.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

ومنذ مطلع العام الجاري يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين الماضي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثول إسرائيل للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.