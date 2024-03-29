القسام تنشر تصميمين لمعاناة أسرى الاحتلال لديها بسبب نتنياهو

نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صورتين مصممتين تظهران معاناة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بسبب سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورفضه إبرام صفقة تبادل أسرى.

وأظهرت الصورة الأولى أسيرا إسرائيليا حيا قابعا في سجنه بغزة، وهو في قمة يأسه وحزنه بينما يسقط صاروخ ضخم عليه.

وتضمنت الصورة عبارة "كل يوم تزداد معاناتي بسبب سياسة نتنياهو، وما زلت أنتظر الإفراج عني" باللغات العربية والإنجليزية والعبرية.

وفي الصورة الثانية، بدا أسير إسرائيلي قد تعرض بالفعل لقصف من طائرات الاحتلال الحربية، وهو يقول إنه كان يشاهد المظاهرات التي تطالب بالإفراج عنه وكان لديه أمل بذلك، قبل أن يُقتل.

وفي 17 مارس/آذار الجاري، بثت القسام مقطعا مرئيا حول معاناة الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وعنونته بـ"إسرائيل النازية تذيق جنودها الأسرى من الكأس نفسها التي تذيقها لشعبنا".

ومطلع الشهر الجاري، كشف أبو عبيدة المتحدث باسم القسام أن "عدد أسرى العدو الذين تم قتلهم نتيجة العمليات العسكرية لجيش العدو في قطاع غزة قد يتجاوز 70 أسيرا".

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نفذت كتائب القسام هجوما كبيرا على قواعد وثكنات ومستوطنات غلاف غزة، وقتلت مئات الجنود والضباط الإسرائيليين، وأسرت ما لا يقل عن 240 إسرائيليا، وقد أطلق ما يزيد على مئة منهم خلال هدنة إنسانية مؤقتة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.