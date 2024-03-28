"من غزة إلى الأردن".. وسم يغزو منصات التواصل والنشامى يتفاعلون

"صوتكم يُسمع في كل غزة"؛ بهذه العبارة رد ناشطون غزيّون على المظاهرات التي خرج فيها الأردنيون مدة 4 أيام متواصلة في محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمّان للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على القطاع، مرددين هتافات مؤيدة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقادتها، ومطالبين بوقف التطبيع مع إسرائيل ودعم المقاومة الفلسطينية.

وأطلق النشطاء من القطاع وسم "من غزة إلى الأردن" دعوة للشارع الأردني لتكثيف المظاهرات التي بدؤوها من العاصمة عمان لتمتد شرارتها إلى العواصم العربية والضفة والداخل، وإيصال صوتهم وما يحدث داخل غزة منذ أكثر من 5 أشهر من الحصار والتجويع.

وشارك العديد من النشطاء الغزيين في نشر ومشاركة الوسم على غرار الصحفي عماد غبو الذي قال في تدوينة له: "هذه ليست رسالة شكر، هذا فقط ليقول الناس في غزة للمتظاهرين في المدن الأردنية والعواصم العربية إن صوتكم مسموع"، مختتما كلامه بوسم "من غزة إلى الأردن".

هذه ليست رسالة شكر، هذا فقط ليقول الناس في غزة للمتظاهرين في المدن الأردنية والعواصم العربية أن صوتكم مسموع، وأن استمرار التظاهر أمام سفارات العدو وأمريكا ورفضا للجسر البري للاحتلال يمكنه أن يساهم في الضغط السياسي لإيقاف المذبحة المستمرة في غزة من قبل الاحتلال #من_غزة_إلى_الأردن — عماد غبون Emad Ghaboun (@EmadGhaboun) March 27, 2024

شاركونا في التغريد على هاشتاق #من_غزة_إلى_الأردن للدعوة لاستمرار التظاهرات في المدن الأردنية وكل المدن العربية إنسادا لغزة pic.twitter.com/19vxai3Dfo — محمد علاء (@mohammed1993ala) March 28, 2024

وقال آخرون إن الاحتجاجات المتواصلة في عمان "بعثت للعالم روحا من جديد تعمل عاملا مهما لتفجير طوفان النصرة، لأهل غزة، بعدما أصبح النشامى أمل المثقلين بالجروح والنزوح".

أتعرف ماذا يعني أن يطلق أهل غزة نداء #من_غزة_إلى_الأردن ؟ يعني أن هؤلاء العظماء الذين فحروا في التاريخ أخاديد ومسارات جديدة، وبذلوا بذلاً لا حدود له، وصبروا صبراً لا مثيل له ولا يوصف أبداً، هؤلاء الذين بعثوا في العالم روحاً للبعث من جديد يرون في #الأردن أملاً وسنداً؛ وعاملاً… pic.twitter.com/zk8QF074Bn — Mohammed AbuTaqiya (@MohammedATaqiya) March 27, 2024

#من_غزة_إلى_الأردن أصبحتم أمل المثقلين بالجروح والنزوح فلا تخذلوا أهلكم في غزة. — Ibtihal (@IbtihalGaza) March 28, 2024

ورد بعض رواد مواقع التواصل من الأردن على الوسم الذي أطلقه نشطاء من غزة، بدعوات عبر منصات التواصل لمواصلة الاحتجاج اليوم الخميس وقال أحدهم: "دعوات شبابية لهبة شعبية حاشدة تحاصر سفارة الاحتلال من كافة المنافذ والطرق المؤدية إليها".

دعوات شبابية لهبة شعبية حاشدة تحاصر سفارة الاحتلال من كافة المنافذ والطرق المؤدية إليها .. يتبعها صلاة قيام ليل قرب مسجد الكالوتي والبقاء حتى الفجر وتناول السحور هناك .. المجدُ للشباب الأردني العظيم الذي يعكس صورة البلاد الحقيقية، ولا عزاء للمُطبّعين ..#طوفان_الاردن… pic.twitter.com/1WuTnxTeUO — علاء القضاة | 7 October 🔻 (@alaaqudah1993) March 27, 2024

#من_غزة_إلى_الأردن .. غزة المكلومة تناشدكم بعدم التوقف، قد تكونون الشرارة التي تحرك الجميع، لا تقطعوا الأمل يا نشامى ❤️ — Khaled Kraizim (@khaledkraizim) March 27, 2024

دعوة ليوم الغد الخميس

الوقفة في كل نقاط الاحتجاج لحصار سفارة الكيان

صلاة القيام والسحور عند المسجد الكالوتي#غزة_تنتصر #الأردن_يدعم_المقاومة #الأردن_سند_غزة #طوفان_الاردن #من_غزة_إلى_الأردن pic.twitter.com/6TaBPTuNRU — هيثم نبيل العياصرة (@HaetamNabil) March 27, 2024

ولليوم الرابع على التوالي، يواصل آلاف الأردنيين الاحتجاج في محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الأردنية تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة، مرددين هتافات مؤيدة للمقاومة في القطاع الفلسطيني المحاصر.

لليوم الرابع على التوالي حشود كبيرة من آلاف الأردنيين في محيط السفارة الإسرائيلية تشاهدون منظر يثلج الصدر وليعلم الاعداء والأصدقاء حضور النشامى قلبا وقالبا دعما وتضامنا مع #غزة#غزة_تنتصر #طوفان_الأردن#الأردن_سند_غزة 🇵🇸#الأردن_يدعم_المقاومة#الاردن_يدعم_فلسطين#الأردن 🇯🇴 pic.twitter.com/15igpPEgTq — محمد علاء العناسوه (@alaa_tallaq) March 28, 2024

يذكر أن قوات الأمن الأردنية منعت المتظاهرين من الوصول إلى السفارة عبر فرض طوق أمني مكثف عند المداخل والمخارج المؤدية إليها، وهتف المشاركون للمقاومة الفلسطينية، كما رفعوا لافتات تندد بالإبادة الجماعية المتواصلة التي تنفذها إسرائيل في غزة.