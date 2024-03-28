مباحثات أمنية بين روسيا وكوريا الشمالية

أعلنت بيونغ يانغ اليوم الخميس أن رئيس الاستخبارات الروسية سيرغي ناريشكين زار كوريا الشمالية، وبحث التعاون الأمني الثنائي بين البلدين خلال زيارته التي استغرقت 3 أيام.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن ناريشكين أجرى زيارة إلى بيونغ يانغ استمرت من الاثنين الماضي وحتى أمس الأربعاء، وعقد خلالها اجتماعين مع وزير أمن الدولة الكوري الشمالي ري تشانغ داي.

وأوضحت الوكالة أن المسؤولين ناقشا سبل تعزيز التعاون بين البلدين "لمواجهة أعمال التجسس والمؤامرات المتزايدة التي تحيكها القوى المعادية".

وأضافت أن "الطرفين توصلا إلى توافق كامل حول القضايا العالقة خلال الاجتماعين اللذين عقدا في أجواء من المودة والصداقة".

يذكر أن روسيا وكوريا الشمالية تخضعان لعقوبات دولية بسبب الحرب الأولى على أوكرانيا، والتجارب النووية العسكرية للثانية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قمة في أقصى الشرق الروسي قال خلالها كيم إن العلاقات مع موسكو هي "أولويته الأولى". وبعيد هذه القمة قالت الولايات المتحدة إن بيونغ يانغ بدأت بتزويد موسكو أسلحة.

وفي مطلع مارس/آذار الجاري قالت كوريا الجنوبية إن جارتها الشمالية شحنت منذ يوليو/تموز الماضي نحو 7 آلاف حاوية أسلحة إلى روسيا لكي يستخدمها الجيش الروسي في حربه ضد أوكرانيا.

ووفقا لواشنطن، فإن بيونغ يانغ تسعى مقابل شحنات الأسلحة هذه إلى الحصول من موسكو على مساعدات عسكرية، في مجالات محددة من بينها تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، وتحديث عتادها العسكري الذي يعود إلى الحقبة السوفياتية.