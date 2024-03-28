إصابة 3 مستوطنين بإطلاق نار على حافلة شمال أريحا

أصيب 3 إسرائيليين على الأقل بنيران أطلقت على حافلة للمستوطنين وعدة مركبات قرب بلدة العوجا شمالي مدينة أريحا في غور الأردن صباح اليوم الخميس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته وصلت إلى مكان الحادث وأغلقت المنطقة وباشرت بعمليات التمشيط بحثا عن المهاجمين الذين لاذوا بالفرار.

وأفاد متحدث باسم الإسعاف الإسرائيلي بأن إطلاق النيران حدث في موقعين متقاربين في المنطقة نفسها، حيث استهدف المهاجمون سيارات إسرائيلية أيضا.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عملية إطلاق النار في الأغوار أدت إلى إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة ومتوسطة وطفيفة.

مصادر عبرية: مقــــاومون أطلقوا النار تجاه حافلة ومركبتين قرب بلدة العوجا بأريحا، وأصيب ثلاثة مستوطنين أحدهم بجراح خطيرة. pic.twitter.com/6aBNY1iuPJ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 28, 2024

يشار إلى أن الضفة الغربية تشهد تصعيدا أمنيا واقتحامات من قبل جيش الاحتلال منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قوبل بشن عمليات من قبل عناصر تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية وتسببت في مقتل وإصابة جنود ومستوطنين إسرائيليين.