ارتفاع عدد شهداء غزة والمقاومة تكبد الاحتلال خسائر جديدة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 مجازر في القطاع، نتج عنها 62 شهيدا و91 مصابا، وارتفع بذلك عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 32 ألفا و552 شهيدا، بينما بلغ عدد المصابين 74 ألفا و980.

وفي سياق متصل، قال الصحفي عماد زقوت، من محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة، إن قوات الاحتلال تواصل حصار المجمع، وقصف محيطه بالطائرات والمدفعية، فضلا عن نسف عدد من المنازل المجاورة.

وأضاف أن الاحتلال يمنع علاج وإجلاء المرضى، أو إدخال مساعدات لهم مما أدى إلى استشهاد عدد من نزلاء المجمع والنازحين الموجودين في باحاته وأروقته.

وذكر الناطق باسم الدفاع المدني في القطاع المحاصر محمود بصل للجزيرة أن منطقة مجمع الشفاء فيه جثث مئات الشهداء بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي.

كما شنت الطائرات الحربية سلسلة غارات على مدينة الأمل للأسرى، شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، مما أدى لتدمير عدد من الأبراج بالكامل، وكانت طائرات الاحتلال دمرت في وقت سابق عددا من الأبراج بالمدينة التي تضم 30 برجا سكنيا.

وأكد مراسل الجزيرة استشهاد وإصابة مواطنين في قصف مبنى سكني في تل الهوى بمدينة غزة، كما استهدف الاحتلال مجموعة من المواطنين جنوب مخيم الشاطئ بمدينة غزة مما أدى لعدة إصابات.

وأضاف أن قصفا إسرائيليا استهدف مبنى سكنيا قرب برج الوحدة في حي النصر غربي غزة، ومبنى آخر في حي تل الهوى جنوبي المدينة، ومباني سكنية في مدينة الزهراء شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن جيش الاحتلال يشن أحزمة نارية عنيفة في مناطق جنوب وغرب مدينة غزة.

وفي شأن ذي صلة، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد الصحفي في إذاعة القدس المحلية محمد أبو سخيل برصاص قوات الاحتلال في مستشفى الشفاء.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 137 صحفيا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

إفراج

في الأثناء، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إفراج الاحتلال عن 7 أفراد من طواقمها، اعتُقلوا خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمستشفى الأمل جنوب القطاع الشهر الماضي، بينما أبقت على 8 آخرين ما زال مصيرهم مجهولا.

وفي فبراير/شباط الماضي، داهمت قوات الاحتلال هذا المستشفى وقتلت عددا من النازحين والكوادر الطبية واعتقلت المئات. وأعاد جيش الاحتلال اقتحام المستشفى وعمد إلى القيام بأعمال تجريف في محيطه.

قتلى الاحتلال

من جهة أخرى، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" غرب حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وأضافت أنها استهدفت ميركافا أخرى وجرافة بقذيفتي "الياسين 105″ و"تاندوم" في القرارة شمال خان يونس، كما قالت إن مقاتليها فجروا منزلا مفخخا في قوة إسرائيلية راجلة، وأوقعوا أفرادها قتلى وجرحى في القرارة.

من جانبها قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت بالهاون مع كتائب "المجاهدين" تجمعات لجنود وآليات "العدو" بمحيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة.

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 8 جنوده في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفق معطيات الاحتلال الرسمية، فإن عدد الضباط والجنود الجرحى ارتفع إلى أكثر من 3130 بينهم 490 تعرضوا لجروح خطرة و831 إصابتهم متوسطة و1809 يعانون من جروح بسيطة.

وأشارت المعطيات إلى أن 1509 من الضباط والجنود أصيبوا خلال المعارك البرية في القطاع بينهم 312 جروحهم خطرة، و502 متوسطة، و695 طفيفة.

ولا يزال هناك 288 جنديا إسرائيليا من مجمل الجنود الجرحى يتلقون العلاج بالمستشفيات، بينهم 25 في حالة خطيرة و201 متوسطة و62 حالتهم طفيفة، وفق جيش الاحتلال.

وسبق أن اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 596 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 252 بالمعارك البرية التي بدأت يوم 27 من الشهر ذاته.

في الوقت ذاته، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين عسكريين واستخباريين إسرائيليين وأميركيين قولهم إن هدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -تحقيق انتصار كامل على حركة حماس- "بعيد المنال".