إصابات في اقتحام قوات الاحتلال بلدات بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات في الضفة الغربية فجر اليوم الخميس، مما أسفر عن إصابة 6 شبان فلسطينيين في القدس المحتلة ومدينة نابلس، في حين أفاد مراسل الجزيرة بأن طيران الاستطلاع الخاص بالاحتلال الإسرائيلي يحلق فوق مدينة طوباس بالضفة الغربية.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية إصابة 4 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، كما أفادت مراسلة الجزيرة بإصابة شاب آخر برصاص قوات الاحتلال عند مدخل المخيم.

وقالت المراسلة إن القوات الإسرائيلية تغلق كل مداخل مخيم قلنديا، وتطلق النار داخل أزقته.

واستهدفت قوات الاحتلال بقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت الأطقم الصحفية التي كانت في المنطقة لتغطية عملية اقتحام الاحتلال للمخيم.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مصحوبة بجرافتين عسكريتين قد اقتحمت المخيم وانتشرت في أحيائه وأزقته، كما اعتلت فرق القناصة أسطح عدد من المنازل المطلة على المخيم.

من جهته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في حي رفيديا بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة عوريف جنوبي نابلس، وسيّرت دوريات في شوارعها.

🔻 لحظة استهداف قوات الاحتلال بوابل كثيف من الرصاص قرب دوار العصفور pic.twitter.com/QAZQ3DZ91M — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 28, 2024

اعتقالات بالخليل

وفي الضفة أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، ونفّذت حملة اعتقالات وتفتيش منازل عقب اقتحام مخيم العروب وبلدتي سعير وشيوخ شمال الخليل.

كما اقتحمت بلدة بني نعيم وجبل جوهر ومدينة دورا جنوبي الخليل ونصبت حاجزا عند مدخلها.

واقتحمت قوات الاحتلال أيضا بلدة بيت أمر شمال الخليل، ودهمت منازل مواطنين وفتشتها وسط انتشار للجنود المشاة في شوارع المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق الليلة الماضية بيت لحم، وتمركزت في محيط مستشفى بيت جالا الحكومي.

اشتباكات في جنين

وفي الضفة الغربية أيضا، يواصل الاحتلال الدفع بتعزيزات عسكرية صوب مخيم جنين بعد تسلل وحدات خاصة إسرائيلية إلى حي الجابريات ومداهمة عدد من المنازل لاعتقال من يصفهم بـ"المطلوبين".

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات عقب اكتشاف القوات الإسرائيلية الخاصة التي تسللت إلى المخيم المتاخم لمخيم جنين.

وأشار المراسل إلى وصول تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى مدينة جنين من محوري حاجز الجلمة ودوتان.

وقد تجددت الاشتباكات بين المقاومين وجيش الاحتلال في جنين بالقرب من قرية الشهداء في أثناء مرور الآليات العسكرية، وسط استمرار تحليق طائرات الاستطلاع في سماء المدينة والمخيم على حد سواء.

⬅️ شاهد ..

إنسحاب قوة من جيش الاحتلال من مخيم جنين. pic.twitter.com/SSWuQXOIer — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 28, 2024

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات عقب اكتشاف قوات إسرائيلية خاصة في حي الجابريات المتاخم لمخيم جنين.

كما أفاد بتحليق طيران الاستطلاع الخاص بالاحتلال الإسرائيلي فوق مدينة طوباس في الضفة الغربية بشكل منخفض.

ارتفاع حصيلة الشهداء

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس الأربعاء استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين بنيران إسرائيلية في أثناء مداهمة مدينة جنين، وبذلك ارتفع إلى 453 عدد شهداء الضفة -منذ هجوم طوفان الأقصى– بالإضافة إلى نحو 4750 جريحا.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد معتقلي الضفة إلى أكثر من 7820 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع اعتقال قوات الاحتلال يومي الثلاثاء والأربعاء 20 فلسطينيا.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا أمنيا واقتحامات من قبل جيش الاحتلال منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قوبل بشن عمليات من قبل عناصر تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية تسببت في مقتل وإصابة جنود ومستوطنين إسرائيليين.