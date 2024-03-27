الاحتلال يصعّد على جبهة لبنان ويوقع قتلى بقصف مركز للإسعاف

أعلن الدفاع المدني اللبناني مقتل 7 أشخاص في غارة إسرائيلية على مركز للإسعاف في بلدة الهبارية في جنوبي لبنان، وذلك بعد ساعات من إعلان حزب الله عن مقتل 3 من عناصره في غارات في شمال شرق لبنان.

واستهدف سلاح الجو الإسرائيلي مركز إسعاف تابع لهيئة الطوارئ والإغاثة الإسلامية، مما أدى إلى تدميره بشكل كامل وفق مسؤول محلي في البلدة أثناء تواجد المسعفين بداخله.

وعملت فرق الدفاع المدني على سحب الجثث واستمرت في أعمال المسح ورفع الأنقاض من مكان الغارة.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصدرين أمنيين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أن 7 أشخاص على الأقل قتلوا في غارة إسرائيلية على منطقة النبطية بجنوب لبنان.

وأضاف المصدران أن الغارة استهدفت على ما يبدو مركز الطوارئ والإغاثة الاسلامية التابع للجماعة الإسلامية في بلدة الهبارية بجنوب لبنان.

غارات على مواقع حزب الله

وسبق أن أعلن حزب الله مقتل 3 من عناصره أمس الثلاثاء في غارات جوية إسرائيلية بالقرب من بلدتين في شمال شرق لبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مهبطا للطائرات ومباني ضمن مجمع عسكري لحزب الله اللبناني بمنطقة زبود.

وقال جيش الاحتلال إنه نفذ غارات على مهبط ومنشآت عسكرية لوحدة جوية لحزب الله في منطقة تل وردين بالعمق اللبناني، كما هاجم مخازن أسلحة للحزب في حنين ومجمعا عسكريا في بيت ياحون جنوبي لبنان.

وأضاف أن مقاتلاته أغارت على منطقة وادي عفرا في البقاع شرقي لبنان، وعلى مبان عسكرية لحزب الله في عيتا الشعب وكفركلا ونقطة مراقبة في مارون الراس جنوبي لبنان.

وأشار الاحتلال إلى أن استهدافه مواقع بمنطقة زبود (190 كيلومترا عن الحدود) جاء ردا على إطلاق الحزب صواريخ على وحدة المراقبة الجوية في ميرون.

وفي المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ 10 هجمات على مواقع إسرائيلية، واستهدافه ثكنة يردن في الجولان السوري المحتل بأكثر ‏من 50 صاروخ كاتيوشا، ردا على غارة إسرائيلية في البقاع.