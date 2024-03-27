صور حصرية للجزيرة تظهر إعدام جنود إسرائيليين مدنيين فلسطينيين شمال غزة

أظهرت مشاهد حصرية حصلت عليها الجزيرة إعدام جنود إسرائيليين، مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم العودة لشمال قطاع غزة عبر شارع الرشيد.

وتظهر المشاهد الحصرية دفن جثث الشهداء الفلسطينيين بالرمال وبين القمامة بينما تشاهد العملية مجموعة أخرى من الفلسطينيين الذين لم يعرف مصيرهم.

واستخدم جنود الاحتلال جرافة لدفن ضحاياهم تحت الرمال.

وبثت الجزيرة سابقا صورا حصرية لعمليات إعدام نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق مدنيين في أماكن متفرقة بقطاع غزة.

ومن بين هذه العمليات قتل جنود الاحتلال مسنا داخل منزل في أحد أحياء مدينة غزة، وقيام مسيّرة بإطلاق صواريخ على شبان جنوبي القطاع.

كما أظهرت مشاهد سابقة التقطتها مسيّرة إسرائيلية قنص فتى شمالي القطاع.