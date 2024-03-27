شهداء ومصابون بغارات على رفح والاحتلال يقتحم مجمع ناصر ويعتقل كوادر طبية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة من قطاع غزة فجر اليوم الأربعاء، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، كما اقتحمت مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في خربة العدس وحي الشعوت بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق أمس، وقعت إصابات في قصف إسرائيلي استهدف مزرعة دواجن بمنطقة الشوكة شرق مدينة رفح، كما استهدفت غارة إسرائيلية المنطقة الشمالية من مدينة رفح.

من جانب آخر، بث الدفاع المدني الفلسطيني مشاهد لانتشال شهداء وجرحى إثر استهداف الاحتلال منزلين في مخيم جباليا.

اقتحام مجمع ناصر

وفي خان يونس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس واعتقلت عددا من الكوادر الطبية والنازحين بعد أن فرضت عليه حصارا بالدبابات والآليات العسكرية.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال أطلقت النار على شبان نازحين بعد أن أمرتهم بإخلاء مجمع ناصر الطبي.

وقد قصفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي شاطئ بحر مخيم النصيرات في قطاع غزة.

وأثناء ساعات الليل أفاد مراسل الجزيرة بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المناطق الغربية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما وقعت اشتباكات وقصف مدفعي إسرائيلي في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

ويشن الاحتلال منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عمليات عسكرية متواصلة في مستشفيات القطاع ومراكزه الصحية عبر اقتحامات واعتقالات للكوادر والنازحين داخل هذه المركز وتدمير وحداتها ومعداتها الصحية.