شهداء ومصابون بغارات على رفح والاحتلال يقتحم مجمع ناصر ويعتقل كوادر طبية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة من قطاع غزة فجر اليوم الأربعاء، وهو ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، كما اقتحمت مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبا.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ظهر اليوم استشهاد 76 فلسطينيا وإصابة 102 في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة إنه مع الحصيلة الجديدة ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 32 ألفا و490 شهيدا و74 ألفا و889 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في خربة العدس وحي الشعوت بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما استشهدت سيدة فلسطينية وابنتها في قصف إسرائيلي على أحد المنازل في بلدة الزوايدة، وسط قطاع غزة. وأصيب في القصف عدد آخر بجروح مختلفة؛ وجرى نقل الشهيدتين والمصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وسط القطاع.

وشن الاحتلال أيضا قصفا مدفعيا استهدف محيط دوار الكويت، جنوب شرقي مدينة غزة، دون ورود أنباء فورية عن سقوط ضحايا.

وأفاد مراسل الجزيرة بوصول عشرات المصابين إلى المستشفى المعمداني في مدينة غزة، إثر قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في المدينة.

وقال المراسل إن بعض الجرحى إصاباتهم حرجة؛ وهو ما يضاعف الضغط على المستشفى الذي يعاني من ضغط كبير بعد حصار قوات الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي.

حصار مجمع الشفاء

ولليوم العاشر على التوالي واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها المشدد وعمليات الاقتحام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال تواصل عمليات القصف وإطلاق النار داخل المجمع وفي محيطه؛ كما تمنع إجلاء الجرحى والمرضى وإدخال الأدوية والطعام والمياه للمحاصرين والطاقم الطبي والمصابين.

وأضاف المراسل أن جيش الاحتلال أحرق عددا من المنازل في شارع الوحدة، غرب المجمع؛ وهو ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان من المكان.

اقتحام مجمع ناصر

وفي خان يونس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس واعتقلت عددا من الكوادر الطبية والنازحين بعد أن فرضت عليه حصارا بالدبابات والآليات العسكرية.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال أطلقت النار على شبان نازحين بعد أن أمرتهم بإخلاء مجمع ناصر الطبي.

وقد قصفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي شاطئ بحر مخيم النصيرات في قطاع غزة.

وأثناء ساعات الليل أفاد مراسل الجزيرة بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المناطق الغربية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما وقعت اشتباكات وقصف مدفعي إسرائيلي في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

ويشن الاحتلال منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عمليات عسكرية متواصلة في مستشفيات القطاع ومراكزه الصحية عبر اقتحامات واعتقالات للكوادر والنازحين داخل هذه المركز وتدمير وحداتها ومعداتها الصحية.