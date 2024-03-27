روسيا تكرم فتى مسلما أنقذ 100 شخص أثناء هجوم موسكو

كرّم مسؤولون روس الفتى المسلم إسلام خليلوف (15 عاما) بعد مساعدته أكثر من 100 شخص في الهروب خلال الهجوم على قاعة الحفلات بالعاصمة موسكو قبل أيام.

ومنحت مفوضة حقوق الأطفال ماريا لفوفا-بيلوفا الفتى المسلم "شهادة التفاني والرجولة والشجاعة الشخصية في مساعدة الضحايا".

كما تم منح فتى آخر (14 عاما) الجائزة ذاتها لمساعدته في عمليات الإجلاء.

وفي السياق، منح رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية ومجلس مفتي روسيا رافيل عين الدين الفتى خليلوف وسام خدمة المسلمين بروسيا بسبب شجاعته وإنقاذه الناس.

ومن المزمع أن يتم تقليده الوسام عقب صلاة الجمعة يوم 29 مارس/آذار الجاري في الجامع المركزي بالعاصمة موسكو.

وكان خليلوف يعمل في القاعة في أثناء وقوع الهجوم يوم 22 مارس/آذار الحالي، ليقوم بتوجيه أكثر من 100 شخص إلى ممر الخروج مباشرة، وضمان خروجهم من المبنى بسلام.

وحسب التقارير الروسية، فقد اقتحم مسلحون بأسلحة آلية صالة كروكوس خلال حفل لموسيقى الروك يوم الجمعة الماضي، وأطلقوا النار على عناصر الأمن عند مدخل الصالة، ثم بدؤوا إطلاق النار على الجمهور.

وقالت لجنة التحقيقات الروسية إن المهاجمين أشعلوا النار في المبنى بواسطة سائل قابل للاشتعال.

والاثنين الماضي، أعلنت لجنة التحقيق الروسية ارتفاع عدد قتلى الهجوم إلى 139، بينهم 3 أطفال، وإصابة 182 شخصا.

من جهته، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية- ولاية خراسان أن عناصره نفذوا الهجوم.