صدى مظاهرات الأردن يصل القاهرة ومصريون يردون على رسالة "النشامى"

تبادل متظاهرو الأردن ومصر الرسائل عبر شعارات أطلقوها خلال مظاهرات وفعاليات نُظمت تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ولليوم الثالث على التوالي، واصل آلاف المتظاهرين الأردنيين احتجاجاتهم في محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الأردنية عمّان تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة، ورددوا هتافات مؤيدة للمقاومة في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وطالب المتظاهرون أيضا بوقف التطبيع مع إسرائيل وتقديم الدعم للمقاومة الفلسطينية، وحالت الشرطة دون وصولهم إلى السفارة الإسرائيلية.

وأظهرت فيديوهات عديدة -نشرت على منصات التواصل الاجتماعي- تمسك الأردنيين بإيصال صوتهم هذه المرة، إذ هتف المشاركون للشعب الفلسطيني وللمقاومة، كما طالبوا بفك الحصار على قطاع غزة.

ودعا عديد من الأردنيين باقي سكان المحافظات إلى الانضمام للاحتجاجات، من أجل إيصال صوتهم للعالم نصرة لغزة، وقال أحد النشطاء "اليوم ننتظر السلط وعجلون ومادبا والمفرق وجرش والطفيلة، فليكُن طوفانا أردنيا شاملا، يسمع العالم كله هديره الصاخب".

بالأمس انتفضت الكرك ومعان والعقبة وإربد والزرقاء لنصرة غزة ، بالإضافة الى حصار سفارة العدو في عمّان .. واليوم ننتظر السلط وعجلون ومادبا والمفرق وجرش والطفيلة .. فليكُن طوفاناً أردنياً شاملاً، يسمع العالمُ كُله هديرهُ الصاخب ..#طوفان_الاردن #طوفان_التراويح #الأردن_سند_غزة — علاء القضاة | 7 October 🔻 (@alaaqudah1993) March 27, 2024

محيط سفارة الاحتلال في الأردن : يا ضفتنا ثوري ثوري .. هيك علّمنا العاروري

با ابن الضفة شو بتستنى .. أعلنها انتفاضة pic.twitter.com/LIzTE0p8rT — رضا ياسين Reda Yasen (@RedaYasen2021) March 27, 2024

المشاهد من الأردن أثارت تفاعل ومشاعر أهل القطاع الصامد، خصوصا في شماله الذي يشهد حصارا ومجاعة غير مسبوقة، و"من شمال غزة نحن نسمع صوتكم" هي رسالة بعثها عديد من النشطاء على منصات التواصل من غزة، للشعب الأردني، كرسالة شكر على مساندتهم لهم.

ولقيت التظاهرات ترحيبا كبيرا من داخل قطاع غزة، فقال مراسل الجزيرة أنس الشريف -في تدوينة له- "أجلس مع ثلة من شباب مخيمنا مخيم جباليا، ونتابع فزعة النشامى الأحرار بقلوب فرحة ودعوات لا تنتهي.. دمتم نعم السند لأهلكم وشعبكم".

أجلس مع ثلة من شباب مخيمنا مخيم جباليا ونتابع فزعة النشامى الأحرار بقلوب فرحة ودعوات لا تنتهي .. دمتم نعم السند لأهلكم وشعبكم، أسأل الله أن يطفئ نار الحرب عاجلاً غير آجل ويكتب أجركم ويتقبل أعمالكم 🇯🇴 #الأردن_سند_غزة pic.twitter.com/LUhMWB62Xs — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) March 26, 2024

وشكر عديد من النشطاء ما يقوم به الأردنيون من تظاهرات متواصلة، تنديدا لما يحدث داخل غزة، ودعوهم للاستمرار في إيصال صوتهم من أجل وقف إطلاق النار داخل القطاع.

هذه الأردن التي أعرفها… توالي هذه المسيرات مع الضغط على سفارات #الكيان_الصهيوني و #الولايات_المتحدة يرعب هذا الكيان الغاصب … (فعدونا أكثر ما يخشاه هو صحوة الشعوب ) #طوفان_الأقصى #الأردن pic.twitter.com/fRNKb48ul1 — محمد عبد العزيز الرنتيسي (@M_alrantisi1979) March 26, 2024

من شمال غزة إلى عمان 🇯🇴

نسمع صوتكم .. هتافكم يُواسينا .. ووقفتكم تؤنِس وحشتنا ..

لا تستقلوا صنيعكم..استمروا.. ما عاش أبو قلب ضعيف.. إذا غضبتَ فاصرخ.. وإذا نصرتَ فاستكثر .. معركتنا واحدة .. و إن تباعدت الثغور .. فالقلوب تلاقت والأرواح اتصلت.. — Islam Bader | إسلام بدر (@islambader1988) March 25, 2024

رسائل متبادلة بين عمّان والقاهرة

ولقيت التظاهرات التي يقوم بها الأردنيين مساندة لأهل غزة تفاعلا كبيرا على المستوى العربي، إذ وصف عديد من النشطاء الحشود التي خرجت في التظاهرات "بطوفان الأردن".

حيّا الله مظاهرات الأردن اليوم، تلك هي المظاهرة الحقيقية لا الظاهرة الصوتية، كل تحرك فاعل يغيظ أعوان الاحتلال ويضايقهم تأكدوا أنهم يغيظ الاحتلال نفسه، والصوت يصله من عَمّان والسلط والزرقا والكرك ومعان وكل الأراضي المباركة، أما ما يرضيهم فهو أن تلزموا السقف الذي يحددونه، ولا… — يوسف الدموكي (@yousefaldomouky) March 24, 2024

ووصل صدى صوت مظاهرات عمّان بالأردن إلى العاصمة المصرية القاهرة، إذ أظهرت فيديوهات تداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي وقفه تضامنية أمام نقابة الصحفيين مساندة لغزة استجابة لنداء متظاهري الأردن الذين أطلقوا في أحد شعاراتهم عبارة "الشعب المصري عامل إيه.. معبر رفح مغلق ليه".

ليرد المشاركون بوقفة القاهرة بشعارات مثل "قولوا لرفاقنا بعمّان، لسه مصر حيّة كمان".

صوت مظاهرات عمّان يصل صداه إلى القاهرة.. مصريون يستجيبون لنداء متظاهري الأردن في وقفة أمام نقابة الصحفيين pic.twitter.com/w3BpfxO5tk — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 27, 2024

وفي المغرب، وثقت كاميرات هواتف المتظاهرين وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط نصرة لغزة، للمطالبة بفك الحصار ووقف إطلاق النار داخل القطاع.

مظاهرة كبرى الليلة أمام مقر البرلمان بالعاصمة المغربية الرباط.

الشعب المغربي يواصل التظاهر اليومي نصرة لغزة pic.twitter.com/5SB9kenEky — hassan bennajeh – حسن بناجح (@h_bennajeh) March 27, 2024

المغاربة الأحرار لم يتركوا الشارع منذ الطوفان. حي الله نفس المرابطين الحر https://t.co/XMoM8BPtCi — Abed Alaziz | October 7 🔻 (@abedqurashi) March 27, 2024

يذكر أن قوات الأمن بالأردن منعت المتظاهرين من الوصول إلى السفارة الإسرائيلية عبر فرض طوق أمني مكثف عند المداخل والمخارج المؤدية إلى السفارة.

في المقابل، تقول السلطات في الأردن إن الاحتجاجات السلمية مسموح بها، "لكنها لن تتسامح مع أي محاولة ممن يسعون إلى استغلال الغضب ضد إسرائيل لإحداث الفوضى أو محاولة الوصول إلى منطقة حدودية مع الضفة الغربية المحتلة أو إسرائيل".