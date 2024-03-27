المقاومة تقنص جنديا وتستهدف تجمعات الاحتلال بمحيط مجمع الشفاء

تواصلت الاشتباكات بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال اليوم الأربعاء في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، والذي يحاصره الاحتلال منذ 10 أيام، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 22 عسكريا بغزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أن مقاتليها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي في محيط مجمع الشفاء الطبي.

من جانبها، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها قصفت تجمعات لجنود الاحتلال في محيط مجمع الشفاء بقذائف الهاون "عيار 60 ملم".

ونشرت سرايا القدس مشاهد من الاشتباكات واستهداف الآلية العسكرية الإسرائيلية في محيط مجمع الشفاء.

وأضافت أنها قصفت بصواريخ "بدر 1" تجمعا لآليات الجيش الإسرائيلي ومقرا للقيادة جنوب شرق مستوطنة كيسوفيم في غلاف غزة.

بالمقابل، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي رصد قذيفة صاروخية أطلقت من غزة وسقطت في منطقة غير مأهولة قرب كيسوفيم.

وكانت كتائب القسام أكدت أمس الثلاثاء أنها استهدفت آلية إسرائيلية بعبوة "شواظ" في محيط مجمع الشفاء.

وأول أمس الاثنين، أعلنت القسام قصف أسدود جنوب إسرائيل لأول مرة منذ شهرين برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

إصابات الاحتلال

كما أقر جيش الاحتلال بإصابة 22 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، بدون أن يضيف معلومات عن طبيعة المعارك التي أسفرت عن إصابتهم.

وبذلك، ارتفع عدد مصابي الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 3152، منهم 1520 أصيبوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في 27 من الشهر ذاته.

كما قال جيش الاحتلال إن 592 عسكريا أصيبوا في قطاع غزة نتيجة ما وصفها بـ"الحوادث" غير المرتبطة بالقتال.

في حين يبلغ عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بداية الحرب 596، منهم 252 قتلوا خلال العملية البرية.