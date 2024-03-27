بالفيديو.. مساعد للبرهان يتفقد أم درمان ويطمئن الأهالي بعودة الخدمات

زار إبراهيم جابر إبراهيم، عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان ومساعد القائد العام للجيش السوداني، مدينة أم درمان خلال جولة تفقدية له في الولايات المتضررة بعد عام من المعارك.

وقال إبراهيم -في مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة نت- إن أحد الأهداف الرئيسية للزيارة هو إعادة الكهرباء إلى أم درمان.

وتحدث عن مواصلة الأعمال الاقتصادية في السودان خلال الاشتباكات، مطمئنا الشعب السوداني بأن المخزون الغذائي من القمح والذرة وفير.

كما تقدم بالشكر لدولة قطر على دورها الداعم والفعال في إيصال المساعدات إلى السودان والولايات المتضررة عبر الجسر الجوي.

وأكد مساعد القائد العام للجيش السوداني أن الحكومة ليست لها علاقة بالمساعدات ولا تتسلمها، وإنما تعمل على تسهيل إجراءات دخولها فقط، بينما تقوم منظمات ووكالات وطنية بتوزيع شحنات المساعدات، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) معارك خلفت نحو 13 ألفا و900 قتيل ونحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقا بيانات للأمم المتحدة.