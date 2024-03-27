الاحتلال يدمر مركز إسعاف بلبنان وعشرات الصواريخ تستهدف مواقع إسرائيلية

أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع ومستوطنات إسرائيلية في إصبع الجليل، وذلك بعد مقتل سبعة متطوعين في غارة إسرائيلية على مركز إسعاف تابع لهيئة الطوارئ والإغاثة الإسلامية بجنوب لبنان.

وأعلن حزب الله أنه قصف مستوطنة كريات شمونة، وقيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ، وقال إن ذلك القصف "يأتي ردا على المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة الهبارية".

وقال مراسل الجزيرة إن انفجارات وقعت في مناطق مختلفة من الجليل الأعلى، بعد إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان.

وفي الجانب الإسرائيلي، أعلن الدفاع المدني الإسرائيلي عن إصابة شخص ووقوع أضرار بالغة في مبنى بعد سقوط أكثر من 30 صاروخا على كريات شمونة اليوم.

ومن جانبها أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن أكثر من 30 صاروخا أطلق من لبنان نحو الجليل الأعلى ألحق عدد منها أضرارا وتم اعتراض بعضها.

يأتي ذلك بينما، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن سماع دوي صفارات الإنذار في بلدات شمال إسرائيل.

وأوضح مراسل الجزيرة بأن صفارات الإنذار تدوي للمرة الثانية في مرغليوت وكريات شمونة وتل حاي وكفار غلعادي بالجليل الأعلى.

مقتل 7 بغارة على مركز إسعاف

من جهة أخرى، قال الدفاع المدني في جنوب لبنان إن سبعة أشخاص استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت مركز الطوارئ في جمعية الإسعاف اللبنانية في بلدة الهِبّارية.

واستهدف سلاح الجو الإسرائيلي مركز إسعاف تابع لهيئة الطوارئ والإغاثة الإسلامية، مما أدى إلى تدميره بشكل كامل وفق مسؤول محلي في البلدة أثناء وجود المسعفين بداخله، كما تضررت عدد من المنازل المجاورة.

من جانبها، نعت جمعية الإسعاف اللبنانية سبعة من متطوعيها. وقالت في بيان إن استهداف مركزها يشكل انتهاكا للعمل الإنساني.

وطالبت الجمعية المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالكف عن استهداف طواقم الإسعاف التي تعمل وفقا للقانون الدولي، وفق بيانها.

وقالت مصادر محلية إن فرق الدفاع المدني عملت على سحب الجثث واستمرت في أعمال المسح ورفع الأنقاض من مكان الغارة الإسرائيلية.

وبالمقابل، أعلن جيش الاحتلال عن تنفيذ غارة قال إنها استهدفت مبنى عسكري بالهبارية، وادعى أنه "قضى" على من وصفهم بالإرهابيين من الجماعة الإسلامية.

غارات أخرى

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أعلن حزب الله مقتل 3 من عناصره في غارات جوية إسرائيلية قرب بلدتين في شمال شرق لبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مهبطا للطائرات ومباني ضمن مجمع عسكري لحزب الله اللبناني بمنطقة زبود.

وقال جيش الاحتلال إنه نفذ غارات على مهبط ومنشآت عسكرية لوحدة جوية لحزب الله في منطقة تل وردين بالعمق اللبناني، كما هاجم مخازن أسلحة للحزب في حنين ومجمعا عسكريا في بيت ياحون جنوبي لبنان.

وأضاف أن مقاتلاته أغارت على منطقة وادي عفرا في البقاع شرقي لبنان، وعلى مبان عسكرية لحزب الله في عيتا الشعب وكفر كلا ونقطة مراقبة في مارون الراس جنوبي لبنان.

وأشار الاحتلال إلى أن استهدافه مواقع بمنطقة زبود (190 كيلومترا عن الحدود) جاء ردا على إطلاق الحزب صواريخ على وحدة المراقبة الجوية في ميرون.

وفي المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ 10 هجمات على مواقع إسرائيلية، واستهدافه ثكنة يردن في الجولان السوري المحتل بأكثر ‏من 50 صاروخ كاتيوشا، ردا على غارة إسرائيلية في البقاع.