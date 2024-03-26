وزير خارجية العراق للجزيرة: المنطقة برمتها تحت النار ونتباحث مع واشنطن لوقف حرب غزة

قال نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين إن المنطقة برمتها تحت النار، مشيرا إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واستمرارها لها أبعاد إقليمية كبيرة.

ولفت حسين -في لقاء خاص مع الجزيرة- إلى أن حرب غزة لها تأثير على الأوضاع الأمنية في العراق واليمن والبحر الأحمر، إضافة إلى دور إيران ودول الخليج.

وأضاف "لهذا نحتاج إلى تواصل مستمر حول الوضع الأمني والعسكري في المنطقة، إلى جانب الدور الأميركي فيها، وكيفية التعاون مع واشنطن للوصول لحالة استقرار بالمنطقة".

وأكد أن العراق يتواصل -من منطلق مصلحته العليا مع كثير من الدول والشعوب- مع واشنطن وعواصم غربية مؤثرة على سياسة تل أبيب، للضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وإعادة الحياة إلى غزة في المقام الأول.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية تتعلق بالقضايا السياسية الفلسطينية، "والفلسطينيون هم من ينبغي أن يختاروا قيادتهم ويقرروا مصيرهم".

ورأى أنه من الصعب القول إن الولايات المتحدة تدعم الإبادة الجماعية في غزة، مستدلا بالتصريحات الأميركية حول وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية وفتح المعابر.

العلاقات العراقية الأميركية

وأوضح حسين أن زيارته الحالية إلى واشنطن تندرج في إطار العلاقات الثنائية، وطرح المحاور الأساسية فيها، التي تتعلق بالجانبين الأمني والعسكري، وتواجد القوات الأميركية والتحالف الدولي في العراق، ومستقبله وغيرها من المجالات.

ونبه إلى أن الوضع الداخلي العراقي يختلف عن الدول الأخرى بسبب شن هجمات على قواعد عسكرية تضم مستشارين أميركيين، مضيفا أن هذا الأمر جزء من أبعاد حرب غزة، وأيضا الصراع الإيراني الإسرائيلي، والصراع الإيراني الأميركي.

وأكد أن ليس هناك ضغط أميركي على العراق بسبب موقفه من غزة أو القضية الفلسطينية "وإنما الإشكالية في الهجمات على مواقع المستشارين الأميركيين في العراق، التي أخذت شكل الهجمات والهجمات المضادة".

وأوضح أن "العراق لديه علاقات قوية ومصالح مشتركة مع أميركا وإيران جارتنا"، مضيفا "بين الحليف والصديق لدينا مشكلة"، مؤكدا أن الحرب على غزة أدت لانشقاقات محلية وإقليمية ودولية.

ووصف موقف الحكومة العراقية بالصعب والمحرج، لافتا إلى أن بغداد تواصلت مع الفصائل المسلحة من أجل إيقاف الهجمات بسبب خطورة الموقف، خاصة بعد تأكيد واشنطن أن استمرار الهجمات سيؤدي إلى رد أميركي.

وبيّن أن الهجمات والهجمات المضادة في العراق توقفت، في حين لا يزال النقاش مستمرا حول الوجود الأميركي والتحالف الدولي في العراق، بعدما خلقت الهجمات مشكلة بالعلاقات العراقية الأميركية.

وأضاف "جزء من تواجدنا في واشنطن لترميم المشكلة والعلاقات"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء السوداني محمد شياع السوداني سيزور البيت الأبيض قريبا، قبل أن يؤكد أن بغداد ترغب في علاقات طبيعية وصحية مع واشنطن وعواصم الجوار.