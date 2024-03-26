مرصد حقوقي: جيش الاحتلال يعدم 13 طفلا في مستشفى الشفاء

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، إنه وثق إعدام الجيش الإسرائيلي لـ13 طفلا بإطلاق نار مباشر باتجاه أطفال فلسطينيين في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في غزة، التي يواصل الاحتلال عدوانه عليها لليوم الـ172.

ووصف المرصد تلك الإعدامات بأنها انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، بما يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في سياق الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل و"الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع منذ نحو 6 أشهر.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن الجيش الإسرائيلي ارتكب ولا يزال جرائم مروعة بشكل منهجي خلال عملياته العسكرية منذ أكثر من أسبوع داخل مستشفى الشفاء ومحيطه بما في ذلك "عمليات قتل عمد وإعدام خارج نطاق القانون والقضاء ضد المدنيين الفلسطينيين".

غزة: إفادات بإعدام الجيش الإسرائيلي 13 طفلا في مستشفى الشفاء ومحيطه خلال أسبوع https://t.co/9lPs7iN39E — المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) March 26, 2024

وأوضح المرصد أن فريقه الميداني تلقى إفادات وشهادات وصفها بالمتطابقة بشأن جرائم إعدام وقتل بحق أطفال فلسطينيين تتراوح أعمارهم ما بين 4 سنوات و16 سنة، بعضهم أثناء محاصرة الاحتلال لهم مع عوائلهم داخل منازلهم، وآخرين خلال محاولتهم النزوح في مسارات حددها لهم الجيش الإسرائيلي مسبقا.

وأورد المرصد الحقوقي شهادات للفلسطيني إسلام علي صلوحة، من سكان محيط مستشفى الشفاء، قال فيها إن قوات إسرائيلية قتلت نجله الطفل علي (9 سنوات)، والطفل سعيد محمد شيخة (6 سنوات) "أمام أعين عوائلهما بعد استهدافهما بالرصاص الحي بشكل متعمد".

وأوضح صلوحة أن الجيش الإسرائيلي طالب الأهالي عبر مكبرات الصوت ظهر الأحد 24 مارس/آذار الجاري، بضرورة إخلاء منطقة سكنهم، مما أجبرهم على الخروج غير أنهم لم يتمكنوا من المشي سوى عشرات الأمتار حتى تعرضوا بشكل مفاجئ لإطلاق رصاص حي بشكل مكثف تجاههم، استهدف خصوصا الطفلين علي وسعيد اللذين سقطا أمام أعينهم.

وأضاف أنه لدى محاولتهم رفع الطفلين عن الأرض عاودت الآليات العسكرية الإسرائيلية إطلاق النار باتجاههم، وهو ما أجبرهم على متابعة المشي في الطريق وترك الطفلين غارقين بدمائهما على الأرض بفعل الرعب من قتلهم في أي لحظة.

"حسوا فينا إحنا أطفال ومش من حقنا هيك نعيش".. بهذه العبارات وجّه الطفل الغزي رمضان أبو جزر رسالته للعالم عبر #الجزيرة_نت، مطالبا بتحرك الضمائر ووقف "حرب الإبادة" التي تشنها إسرائيل على أهالي #غزة منذ أكثر من 110 أيام

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وبيّن الأورومتوسطي أن الأطفال يشكلون أكثر من ثلث الضحايا الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والذين بلغ عددهم 14 ألفا و405 أطفال من أصل 40 ألفا و156 شهيدا، وفق إحصائيته، داعيا كلا من المجتمع الدولي للتدخل الفوري لحماية المدنيين الفلسطينيين والمحكمة الجنائية الدولية لمساءلة إسرائيل.

وحث المرصد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالإعدامات خارج نطاق القانون، والقضاء، إلى التحرك العاجل للتحقيق والتوثيق فيما ترتكبه القوات الإسرائيلية من عمليات قتل في مجمع الشفاء ومحيطه والدفع لاتخاذ إجراءات فاعلة تفضي إلى مساءلة مرتكبي هذه الجرائم ومن أصدروا الأوامر بشأنها.

وفي وقت سابق، أكدت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة أن الحرب في قطاع غزة أودت بحياة المزيد من الأطفال بوحشية غير مسبوقة، فيما أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن الأطفال الذين قتلوا جراء الحرب هناك تجاوزوا عددَهم خلال 4 سنوات من النزاعات في جميع أنحاء العالم.