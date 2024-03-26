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قُطعت أذن أحدهم.. هيئة حقوقية روسية تستهجن تعذيب المحتجزين في هجوم موسكو

Suspect of Crocus City Hall's deadly attack appears at Basmanny District Court in Moscow- - MOSCOW, RUSSIA - MARCH 26: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - 'BASMANNY COURT PRESS SERVICE / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Alisher Kasimov, a suspected accomplice in the March 22 terror attack on the Crocus City Hall, appears for a hearing at Basmanny District Court in Moscow, Russia on March 26, 2024. The Russian Investigative Committee requests to place the 8th defendant in the case into custody.
أحد المتهمين في الهجوم يمثل أمام محكمة في العاصمة موسكو اليوم الثلاثاء (رويترز)
26/3/2024

انتقدت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان استخدام التعذيب مع المحتجزين أمنيا في هجوم دام بموسكو مساء الجمعة، وقالت إنه "غير مقبول"، وفق ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء.

وجاءت تصريحات المفوضة الروسية بعد نشر مقاطع فيديو تظهر استجواب المشتبه بهم في الهجوم الذي استهدف قاعة حفلات موسيقية في كروكوس بالقرب من موسكو، والذي أسفر عن مقتل 139 شخصا على الأقل. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.

وقُطع جزء من أذن أحد المسلحين المشتبه بهم في أثناء استجوابه، وبدت على المتهمين الرئيسيين -وعددهم 4 أشخاص- إصابات واضحة عندما مثلوا أمام محكمة في موسكو الأحد الماضي.

ورفض الكرملين التعليق -أمس الاثنين- عندما سُئل عما إذا كان المتهمون قد تعرضوا للتعذيب.

ونقلت وكالة تاس عن المفوضة تاتيانا موسكالكوفا قولها "رغم حقيقة أن احتجاز المجرمين قد يكون بالغ الأهمية، وأن نص القانون الجنائي لا يُحمل المسؤولية عن الإجراءات المسببة للضرر في أثناء الاعتقال، فمن غير المقبول على الإطلاق استخدام التعذيب ضد المحتجزين والمتهمين".

وأضافت موسكالكوفا أن أي تدابير إجرائية وتنفيذية يجب أن تجري وفقا للقانون.

ويحظر الدستور الروسي التعذيب، كما أن روسيا من الموقعين على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

 

المصدر : رويترز