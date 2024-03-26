قتلى بضربات مجهولة استهدفت فصائل مسلحة في دير الزور

قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب نحو 20 آخرين منهم مدنيون -اليوم الثلاثاء- في سلسلة غارات شنتها طائرات مجهولة على مناطق عدة في دير الزور وريفها شرقي سوريا، واستهدفت إحداها مبنى سكنيا.

وقالت قوات الدفاع الوطني في دير الزور إن القصف نفذته طائرات أميركية، وطال العديد من المواقع منها شارع رئاسة الجامعة بالمدينة وحي التمو في مدينة الميادين ومنطقة السويعية في مدينة البوكمال وقرية الهجانة.

ومن جانبه، نفى مسؤول عسكري أميركي -في حديث مع الجزيرة- شن بلاده أي ضربات في سوريا الليلة الماضية.

وقد أفادت وسائل إعلام محلية بأن الغارات -التي لا يعرف ما إذا كانت أميركية أو إسرائيلية- استهدفت مقرات عسكرية وأمنية ومستودعات أسلحة تابعة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني والحشد الشعبي العراقي.

وقد أسفر القصف -حسب ما أكدت هذه المصادر- عن مقتل 5 عناصر من الحرس الثوري، واثنين آخرين من الفصائل الأخرى، وإصابة قائدي الحرس الثوري وحزب الله في البوكمال.

كما أشارت إلى أن الغارات المجهولة أتت بعد أن حطت في مطار دير الزور طائرة إيرانية تقل عناصر من الحرس الثوري ومعدات لوجستية، وتزامنا مع استعداد القوات المُستهدفة لإجراء مناورات عسكرية في بادية البوكمال قرب الحدود السورية العراقية.

يُذكر أن استهداف الفصائل المسلحة في دير الزور وريفها أتى بعد تعرض القاعدة الأميركية في خراب الجير بريف الحسكة -أول أمس- للقصف، في حين تتهم واشنطن قوات تابعة لطهران بتنفيذ هذا الاستهداف.