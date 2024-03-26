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عاجل| الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط عملية إرهابية بمركز لتوزيع المساعدات بمقاطعة سامارا

26/3/2024-|آخر تحديث: 26/3/202412:10 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة