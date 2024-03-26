روسيا تعلن إحباط "عملية إرهابية" بمقاطعة سامارا

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن مواطنا ينتمي إلى مجموعة موالية لأوكرانيا قتل اليوم الثلاثاء في انفجار قنبلة كان يحملها خلال توقيفه في منطقة سامارا شرقي البلاد.

وأوضح الجهاز، في بيان، أنه "عند توقيف الجاني، انفجرت العبوة اليدوية الصنع التي كان يحملها، ما تسبب بإصابته بجروح قاتلة"، وأكد أن القتيل كان يخطط لتنفيذ هجوم، وأن الحادث لم يسفر عن إصابة أي عنصر أمن أو مدنيين بجروح.

وذكر الجهاز أن القتيل ينتمي لفيلق المتطوعين الروس، وهو مجموعة من المقاتلين الروس المتحالفين مع أوكرانيا، في منطقة سامارا.

وجاء الحادث بعد أيام من هجوم مسلح استهدف صالة كروكوس في ضاحية كراسنوغورسك شمالي غربي موسكو وأسفر عن مقتل نحو 140 شخصا وإصابة قرابة 180 آخرين.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية – ولاية خراسان الهجوم، ولكن روسيا ربطته بجارتها أوكرانيا التي تخوض معها حربا منذ أكثر من عامين، وهو الاتهام الذي نفته كييف.