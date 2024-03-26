شاهد.. لحظة انهيار جسر اصطدمت به سفينة بأميركا

أظهرت مقاطع فيديو -نشرت على منصات التواصل الاجتماعي- انهيار أجزاء من جسر ضخم بمدينة بالتيمور بولاية ميريلاند على الساحل الشرقي لأميركا، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بعد اصطدام سفينة كبيرة به.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت عبر منصة "إكس" السفينة تصطدم بأحد أعمدة جسر "فرانسيس سكوت كيه" مما تسبب في دمار كامل لأجزاء منه.

BREAKING: Ship collides with Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it to collapse pic.twitter.com/OcOrSjOCRn — BNO News (@BNONews) March 26, 2024

من جهة أخرى، أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه لم تتضح بعد حجم الأضرار التي لحقت بالجسر الذي افتتح عام 1977 ويبلغ طوله 3 كيلومترات.

كما نقلت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية عن إدارة الإطفاء بمدينة بالتيمور قولها إن هناك "ما لا يقل عن 7 أشخاص" كانوا في النهر وقت وقوع الحادث، وإن فرق الغطس والإنقاذ انتقلت لمكان الحادث بحثا عنهم.

وأظهر موقع رصد السفن "مارين ترافيك" سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة وتحمل اسم "دالي" متوقفة تحت الجسر، في ساعة مبكرة اليوم.

ولم يتضح عدد المركبات التي كانت على الجسر ذلك الوقت، ولكن مسؤولي الإطفاء قالوا إنه "من المؤكد أن مقطورة جرار كبيرة" كانت فوقه.

وقالت سلطة النقل بالولاية إن جميع خطوط الملاحة أغلقت في الاتجاهين بسبب الحادث، مؤكدة تغيير في مسارات المرور.