شاهد.. لحظة انهيار جسر اصطدمت به سفينة بأميركا

أظهرت مقاطع فيديو -نشرت على منصات التواصل الاجتماعي- انهيار أجزاء من جسر ضخم بمدينة بالتيمور بولاية ميريلاند على الساحل الشرقي لأميركا، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بعد اصطدام سفينة كبيرة به.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت عبر منصة "إكس" السفينة تصطدم بأحد أعمدة جسر "فرانسيس سكوت كيه" مما تسبب في دمار كامل لأجزاء منه.

BREAKING: Ship collides with Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it to collapse pic.twitter.com/OcOrSjOCRn

— BNO News (@BNONews) March 26, 2024