قصف متواصل على غزة رغم قرار مجلس الأمن

تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة -اليوم الثلاثاء- غداة إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار أمس الاثنين، بعد امتناع حليفة إسرائيل الولايات المتحدة عن التصويت ضد القرار كما فعلت مرارا منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 5 أشهر.

وأكد مراسل الجزيرة أن جيش الاحتلال نسف مزيدا من المنازل في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، الذي يحاصره منذ 9 أيام، وسط اشتباكات عنيفة في محيط المجمع وسقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وأضاف المراسل أن القصف المدفعي الإسرائيلي تواصل منذ ساعات الصباح الأولى على بيت حانون وشرق جباليا وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع قصف مدفعي واشتباكات في الحي الياباني والسطر الغربي بمدينة خان يونس.

كما أكد استشهاد 18 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال، إثر استهداف غارة للاحتلال منزلا يؤوي نازحين شمال مدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة، في حين لا يزال هناك عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

من جانبه، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بأن إسرائيل شنت الليلة الماضية عشرات الغارات الجوية في غزة ورفح ودير البلح وخان يونس والمغازي وبيت لاهيا، بالتوازي مع قصف مدفعي مكثف استهدف مناطق مختلفة في القطاع.

شاهد | الاحتلال يرتكب مجزرة بعد قصف منزل لعائلة أبو نقيرة في رفح فوق ساكنيه من الأطفال والنساء والمدنيين pic.twitter.com/0J7S0kK2rP — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 26, 2024

شهداء في البحر

وذكرت مصادر طبية أن 9 فلسطينيين استشهدوا غرقا وفُقد 5 آخرون في بحر غزة في أثناء محاولة الحصول على مساعدات ألقيت من الجو.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قالت إن سلاح الجو الملكي التابع لها أسقط جوا أكثر من 10 أطنان من الإمدادات الغذائية على قطاع غزة للمرة الأولى أمس الاثنين، وذلك بعد أن أعربت مسبقا عن رفضها إلقاء المساعدات جوا لما يمكن أن يسببه ذلك من أضرار للمدنيين، مؤكدة ضرورة إيصال المساعدات برا.

وأضافت الوزارة أن المساعدات تتكون من الماء والأرز وزيت الطهي والطحين والمعلبات وحليب الأطفال.

إخلاء مستشفى الأمل

ومع استمرار حصار الاحتلال لمستشفى الأمل في خان يونس بالعملية الثانية التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني إجلاء 27 فردا من طواقمه و6 مرضى من المستشفى بالتنسيق المسبق مع الأمم المتحدة.

وأشار الهلال الأحمر -عبر منصة إكس- إلى أنه أجلى أيضا جثماني شهيدين وافتهما المنية داخل المستشفى جراء الحصار الإسرائيلي.

وشدد الهلال الأحمر على أن الإجلاء جاء بعد إجبار قوات الاحتلال طواقم المستشفى على إخلائه وإغلاق مداخله بالسواتر الترابية.

إصابات الاحتلال

في الأثناء، أعلن جيش الاحتلال إصابة 31 عسكريا في معارك غزة خلال الساعات الـ48 الماضية، من دون توضيح طبيعة المعارك التي أدت لإصابتهم.

وبذلك، ترتفع حصيلة مصابي الجيش الإسرائيلي إلى 3130 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 1509 منهم خلال العملية البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.

وقال جيش الاحتلال إن 288 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة، 25 منهم جروحهم خطيرة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة عن استشهاد 32 ألفا و333 فلسطينا وإصابة 74 ألفا و694 آخرين، فضلا عن آلاف المفقودين.

يشار إلى أن القرار الذي تبناه مجلس الأمن بغالبية 14 صوتا مؤيدا وامتناع عضو واحد عن التصويت، هو الولايات المتحدة، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم، كما يدعو القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.