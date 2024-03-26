الحوثيون يعلنون استهداف إيلات و6 سفن خلال 72 ساعة

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، استهدافها مدينة إيلات جنوب إسرائيل، وتنفيذ 6 عمليات عسكرية وصفتها بالنوعية، غالبيتها ضد سفن أميركية وبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن خلال الساعات الـ72 الماضية.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان مصور، إن قوات الحوثيين نفذت ما أسماها عملية عسكرية استهدفت عددا من الأهداف الإسرائيلية في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوب فلسطين المحتلة.

وأكد سريع تنفيذ 6 عمليات عسكرية خلال الـ72 ساعة الماضية بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وأن القوات استهدفت بـ4 عمليات مشتركة 4 سفن في خليج عدن والبحر الأحمر، بينها سفينتان أميركيتان وسفينة بريطانية، وأخرى ترفع علم مالطا، وجميعها "كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة"، وفق قوله.

المتحدث العسكري باسم أنصار الله: نفذنا 6 عمليات عسكرية خلال الساعات الـ72 الماضية بالصواريخ والمسيرات، ونؤكد على قرارنا منع السفن المتجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من الملاحة#حرب_غزة pic.twitter.com/DcCuWeW722 — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 26, 2024

وأضاف الناطق العسكري باسم الحوثيين أن قواتهم الجوية نفذت عملية عسكرية "نوعية" استهدفت مدمرتين حربيتين أميركيتين في البحر الأحمر، مؤكدا استمرار عملياتهم "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني"، و"مواجهة العدوان الأميركي البريطاني على اليمن".

وعلى مدار الأسابيع الماضية، تعرضت مدينة الحديدة ومناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين لعدد من الغارات الأميركية والبريطانية، في محاولة "للحد من قدرات الحوثيين لحماية ممرات الملاحة"، بعد إعلان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي تشكيل تحالف ضد الجماعة أُطلق عليه "حارس الازدهار".

ومنذ تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يستهدف الحوثيون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو المتجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عند مرورها بالبحر الأحمر وقرب باب المندب وخليج عدن، دعما للمقاومة الفلسطينية وإسنادا لأهل غزة، وفق تصريحات قيادات الجماعة.