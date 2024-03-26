اشتباكات عنيفة بمحيط "الشفاء" والاحتلال يرتكب سلسلة من المجازر

خاضت المقاومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي في محاور بمدينة غزة، خاصة في محيط مجمع الشفاء الطبي، بينما ارتكبت قوات الاحتلال سلسلة من المجازر في رفح وخان يونس جنوبي القطاع.

فقد قال مراسل الجزيرة إن اشتباكات عنيفة جرت بين مقاومين وقوات الاحتلال في محيط مجمع الشفاء الذي يقع في القسم الغربي من مدينة غزة واقتحمه الجيش الإسرائيلي قبل أيام.

وبث ناشطون مقطعا مصور تُسمع فيه أصوات الاشتباكات بينما تحلق مروحية إسرائيلية فوق المنطقة وتطلق صواريخ.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن مواجهات مماثلة دارت بين المقاومة وقوات الاحتلال جنوب مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وفي سياق المعارك الدائرة حول مجمع الشفاء، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 وقنصت جنديا في شارع الرشيد غرب حي تل الهوا بمدينة غزة.

كما قالت إنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين بقذيفتي تاندوم في حي الأمل بخان يونس جنوبي القطاع، وهو ما أدى الى احتراق إحداهما بالكامل.

وكانت كتائب القسام وسرايا القدس أعلنتا أنهما قصفتا أمس مدينتي أسدود وعسقلان ومستوطنات في غلاف غزة.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة "تاندوم" مضادة للدروع في المجمع.

ووسط المعارك المحتدمة، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال يشدد من حصاره للأطقم الصحية والمرضى في مجمع الشفاء الطبي.

جنود مصابون

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن إصابة 31 عسكريا في معارك غزة خلال الساعات الـ48 الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 288 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة، لافتا إلى أن 25 منهم جروحهم خطيرة.

وأشار إلى إصابة 3130 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، منهم 1509 أصيبوا خلال الاجتياح البري لقطاع غزة الذي بدأ أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من جانبه كشف مركز شيبا الطبي في إسرائيل أن 60% من الجنود الإسرائيليين الذين أصيبوا في حرب غزة وخضعوا لإعادة تأهيل عانوا من أعراض الارتجاج في المخ وتم تشخيص بعضهم على أنهم يعانون من مشاكل عقلية.

وقال أطباء إسرائيليون لصحيفة يديعوت أحرونوت إن بعض هؤلاء الجنود يعانون أعراض الارتجاج، بدون أن يتم فحصهم على الإطلاق.

مجازر متحركة

في غضون ذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم قصفا جويا ومدفعيا أوقع عشرات الشهداء معظمهم في رفح وخان يونس.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 17 شهيدا من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس منذ فجر اليوم، مشيرا إلى أن 10 من الشهداء من عائلة المدهون وقد استهدفوا في منطقة المواصي.

وفي بلدة النصر شمال شرق مدينة رفح، استشهدت طفلة فلسطينية وأصيب آخرون في قصف منزل يؤوي نازحين شمال رفح إلى 19 بينهم 9 أطفال.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قصف استراحة تضمُ عائلات نازحة من مدينتي غزة وخان يونس؛ وخياما مقامة داخل فناء الاستراحة.

وفي خان يونس أيضا، أفاد مراسل الجزيرة بأن الاحتلال اعتقل نازحين من مجمع ناصر الطبي وأجبر النساء على التوجه لمنطقة المواصي، كما أفاد بخروج مستشفى الأمل في المدينة عن الخدمة.

وحصلت الجزيرة على شهادات لجرحى وناجين تم إجلاؤهم من مستشفى الأمل الذي يحاصره جيش الاحتلال غربي خان يونس إلى المستشفى الأوروبي.

وفي وسط القطاع، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون إثر قصف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين الذين كانوا ينتشلون جثامين من تحت أنقاض منزل في مخيم النصيرات.

كما تعرضت بلدية الزوايدة وسط القطاع لقصف إسرائيلي، وذلك بعد ساعات من غارة على المنطقة أوقعت شهداء وجرحى.

وفي شمالي القطاع، أفاد مراسل الجزيرة باستهداف منزل في مخيم جباليا مما أسفر عن شهداء ومصابين ومفقودين تحت الركام.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية 8 مجازر راح ضحيتها 81 شهيدا وأصيب 93 آخرون، وارتفع بذلك عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 32 ألفا و414 شهيدا، بينما بلغ عدد المصابين 74 ألفا و787.