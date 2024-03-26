ضمانات إسرائيلية بشأن استخدام الأسلحة الأميركية وانتقادات بالكونغرس

قالت الولايات المتحدة الأميركية إنه لا دليل لديها على أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي الإنساني بعدما قدّمت حليفتها ضمانات بشأن أوجه استخدام أسلحة أميركية، على الرغم من توجيه أعضاء في الكونغرس انتقادات حادة بهذا الصدد.

وأعطت إدارة الرئيس جو بايدن في الشهر الماضي توجيهات لبلدان تتلقى مساعدات عسكرية أميركية بتوفير ضمانات "ذات صدقية وموثوقية" بالتزامها بقوانين حقوق الإنسان، وذلك على خلفية هواجس متّصلة بارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن إسرائيل و6 دول أخرى تتلقى مساعدات عسكرية أميركية هي كولومبيا والعراق وكينيا ونيجيريا والصومال وأوكرانيا، قدّمت ضمانات مكتوبة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين "في كل حالة، قدّم هذه الضمانات مسؤول رفيع ذو صدقية في الحكومة الشريكة يتمتع بالقدرة والسلطة لاتّخاذ قرارات والتعهّد بالتزامات متّصلة بالقضايا التي هي في صلب الضمانات".

وأضاف ميلر أن الإدارة الأميركية، وفقا للتوجيهات المعروفة باسم "مذكرة الأمن القومي-20″، ستقدّم تقريرا للكونغرس بحلول الثامن من مايو/أيار المقبل.

وقال المتحدث "لم نخلص إلى أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني، سواء في ما يتعلّق بإدارة الحرب أو في ما يتعلّق بتوفير المساعدات الإنسانية".

تحذيرات من الكونغرس

وكان 17 سيناتورا قد حضّوا إدارة بايدن على عدم اعتبار ضمانات إسرائيل، على الفور، ذات صدقية، مشدّدين على أن المساعدة الأمنية الأميركية "يجب أن تستخدم لتعزيز مصالحنا وقيمنا".

وجاء في رسالة وجّهها السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن شملت قائمة موقّعيها تيم كاين وديك داربن وبيرني ساندرز أن تحذير الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة في غزة "يفيد بكل وضوح بأن حكومة بنيامين نتنياهو لا تبذل الجهود الكافية لإتاحة وصول المساعدات إلى أشخاص يتضوّرون جوعا ويتملّكهم اليأس في غزة".

وأضافت الرسالة "نتيجة لذلك، نعتقد أنه سيكون غير متّسق مع نص (مذكرة الأمن القومي-20) وروحها اعتبار أن الضمانات التي توفّرها حكومة نتنياهو تلبي معيار الموثوقية والصدقية في الوقت الراهن".

والولايات المتحدة أكبر داعم عسكري ودبلوماسي لإسرائيل، وأظهر بحث أجراه معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن 69% من مشتريات إسرائيل من الأسلحة تأتي من شركات أميركية، لكن نتنياهو أعرب عن غضبه الاثنين إزاء عدم استخدام واشنطن حق الفيتو لمنع تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.

وتشن إسرائيل حربا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أسفرت عن أكثر من 32 ألف شهيد ونحو 75 ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية وأزمة إنسانية غير مسبوقة.