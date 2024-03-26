إسرائيل تتحدث عن إحباط تهريب أسلحة للضفة الغربية من إيران

كشف الجيش الإسرائيلي أن جهاز الأمن العام "الشاباك" أحبط مؤخرًا محاولات إيرانية لتهريب شحنات كبيرة من الأسلحة المتطورة بينها عبوات تحتوي على شظايا متفجرة وألغام مضادة للدبابات إلى نشطاء في الضفة الغربية لاستخدامها في تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

‏وبحسب الشاباك، كانت وراء المخطط "الوحدة الإيرانية 4000″، وقسم العمليات الخاصة التابع لمنظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، برئاسة جواد غفاري، ووحدة العمليات الخاصة التابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا، والمعروفة باسم "الوحدة 18840". التابعة لرئيس "الوحدة 840" الإيرانية أصغر بكري.

و‏كشف الشاباك والجيش الإسرائيلي المخطط أثناء استجواب الفلسطينيين المعتقلين، الذين يشتبه في قيامهم بالتخطيط لهجمات.

‏ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن الشاباك، أن التحقيق كشف أيضًا أن المسؤول الكبير في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، منير مقدح، وهو من سكان مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، كان متورطًا في المخطط.

و‏خلال التحقيق مع المشتبه بهم الفلسطينيين المعتقلين، قال الشاباك إنه تبين أن مقداح عمل على تجنيد فلسطينيين من الضفة الغربية لتنفيذ هجمات وتهريب أسلحة إيرانية، فضلا عن تمويلها.

‏ومقدح، بحسب الشاباك، معروف لدى إسرائيل منذ سنوات بأنه "يعمل لصالح حزب الله والحرس الثوري الإيراني، ويواصل محاولته تنفيذ هجمات هذه الأيام".

‏ويقول الشاباك إن الجيش الإسرائيلي استولى على كمية "كبيرة" من الأسلحة المتطورة من إيران التي تم تهريبها إلى الضفة الغربية، كجزء من التحقيق في المخطط الإيراني.

‏ويقول الشاباك إنه والجيش الإسرائيلي يعملان على تحديد مواقع أسلحة إيرانية إضافية تم تهريبها إلى الضفة الغربية، بالإضافة إلى القبض على الخلايا التي جندها عملاء إيرانيون.