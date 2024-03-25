41 شهيدا بمجازر جديدة وقصف مكثف لبيت لاهيا وجباليا

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 41 فلسطينيا وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية استهدفت منازل في مناطق متفرقة وسط قطاع غزة وجنوبه، في حين واصل الاحتلال حصاره لمستشفيات عدة وكثف قصفه لبيت لاهيا وجباليا.

وقال المراسل إن عدد الشهداء في قصف استهدف منزل عائلة سلمان في شارع البيئة بدير البلح وسط قطاع ارتفع إلى 22 شهيدا.

وأشار المراسل لوقوع إصابات في قصف استهدف منزلا في منطقة حكر الجامع في دير البلح. وقد رصدت الجزيرة وصول المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى.

ووسط القطاع أيضا، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 6 جراء قصف لمجموعة من المواطنين في بلدة المغراقة.

أكثر من 20 شهيدا بينهم نساء وأطفال إثر سلسلة غارات إسرائيلية على منازل في رفح#حرب_غزة pic.twitter.com/Z1sVGlXt7r — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 25, 2024

وأضاف المراسل أن فرق الدفاع المدني انتشلت جثامين 6 شهداء إثر قصف عنيف على بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأفاد المراسل بوصول شهيد وعدد من المصابين، معظمهم من الأطفال، إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس جراء قصف استهدف حي النصر ومنزل عائلة الكردي في حي الجنينة شرق رفح جنوبي القطاع. وأشار إلى انتشال جثامين 6 شهداء إثر قصف على مدينة حمد شمال خان يونس.

وقال المراسل إن مستشفى الكويت استقبل بدوره 3 شهداء وعددا من المصابين جراء القصف الأخير لمنزل عائلة برهوم بمخيم "يبنا" وسط رفح، ليرتفع عدد شهداء الغارات على 6 منازل إلى 30 شهيدا، معظمهم أطفال ونساء.

قصف وحصار

وفي الشمال، قالت قناة الأقصى الفضائية إن مروحيات وآليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة باتجاه مخيم جباليا وبيت لاهيا.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طائرات ومدفعية الاحتلال استهدفت بلدة القرارة شمال خان يونس وحي الأمل غرب المدينة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن مدفعية الاحتلال استهدفت المناطق الشرقية من مدينة خان يونس.

وواصلت قوات الاحتلال حصار مستشفى الأمل وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غربي مدينة خان يونس.

كما قال المراسل إن قوات الاحتلال طالبت عبر مكبرات الصوت بالإخلاء الفوري لمجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أمس الأحد 8 مجازر في القطاع راح ضحيتها 84 شهيدا و106 مصابين.

وحسب آخر حصيلة أعلنت أمس ألأحد، ارتفع عدد شهداء العدوان على القطاع إلى 32 ألفا و226، والجرحى إلى 74 ألفا و518 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّف العدوان وحملة التجويع على قطاع غزة عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين، معظمهم أطفال ونساء.

كما تسبب العدوان في كارثة إنسانية ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.