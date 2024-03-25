عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وحملة اعتقالات بالضفة

اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى للاحتفال بـ"عيد المساخر" اليهودي، وبالتوازي مع ذلك صعّدت قوات الاحتلال من حملات الاعتقالات والمداهمات في الضفة الغربية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن 228 مستوطنا اقتحموا -اليوم الاثنين- ساحات المسجد الأقصى للاحتفال بـ"عيد المساخر" اليهودي، تحت حماية شرطة الاحتلال التي تواصل منع آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد.

وقد ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة إلى 7770 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب اعتقال الجيش الإسرائيلي 15 فلسطينيا ليلة الاثنين، بينهم طفل وأسرى سابقون.

وحسب بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، فإن القوات الإسرائيلية اعتقلت -منذ مساء أمس الأحد وحتى صباح اليوم الاثنين- 15 مواطنا على الأقل من الضفة، لترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى أكثر من 7770.

ووفقًا للبيان، توزعت عمليات الاعتقال في محافظات الخليل وبيت لحم (جنوب)، وقلقيلية وجنين (شمال)، ورام الله والقدس (وسط).

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال تشمل من أبقت إسرائيل على اعتقالهم، ومن أفرجت عنهم لاحقا.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال من عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة، مما أسفر عن مواجهات مع فلسطينيين خلفت 450 قتيلا ونحو 4750 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وبالموازاة مع ذلك، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.