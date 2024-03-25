سيناتور أميركي: يجب عدم الثقة بنتنياهو وإخضاع حكومته للتحقيق

قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين تعليقا على مشاهد بثتها الجزيرة لمسيرة إسرائيلية تُظهر استهدف أربعة شبان في خان يونس جنوبي قطاع غزة إنه ينبغي إجراء مراجعة مستقلة وعدم الثقة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين بنتنياهو الذي ينبغي أن تخضع حكومته للتحقيق.

وجاءت تصريحات فان هولين خلال مقابلة أجرتها معه قناة إن بي سي الأميركية وعرضت خلالها فيديو بثته الجزيرة يُظهر قتل مسيرة شبانا بخان يونس، حيث قال فان هولين معلقا على الصور إن "المشهد مروع" ويؤكد الحاجة للتحقيق في إدارة حكومة نتنياهو للحرب، كما ينبغي إجراء مراجعة مستقلة وعدم الثقة بنتنياهو.

وقال فان هولين إن هذا الفيديو كان مزعجا ومقلقا ويُظهر أن الولايات المتحدة عليها أن تتمعن أكثر في ادعاءات حكومة نتنياهو، وأضاف "من وجهة نظري علينا أن نجري تحقيقات مستقلة وليس القبول بما قالته حكومة نتنياهو لما حدث".

ويرى السيناتور أنه لهذا السبب يطالبون منذ فترة بتطبيق المذكرة رقم 20 من مكتب الأمن القومي، بأنه لكي يتم تقديم مساعدات عسكرية لدول مثل إسرائيل فعليها تقديم إقرارات خطية بالتزامها بالقانون الدولي وألا يكون هناك تقديم عشوائي لهذه المساعدات بهذه الطريقة.

كما نقلت إن بي سي عن الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في ملابسات الفيديو الذي نشرته الجزيرة، وقال إن المنطقة التي تظهر بالفيديو منطقة عمليات نشطة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إنه بعد فحص مشاهد بثتها قناة الجزيرة لاستهداف 4 شبان في خان يونس، تبين أنهم من خلية إرهابية.

ولم يقدم تقرير هيئة البث الإسرائيلية أي دليل على أن الشبان الأربعة كانوا مسلحين أو مرتبطين بنشاط عسكري.

وكانت الجزيرة قد حصلت على مشاهد من مسيّرة إسرائيلية تُظهر استهداف مدنيين فلسطينيين بمنطقة السكة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

والتُقطت المشاهد من مسيّرة أُسقطت في خان يونس بداية فبراير/شباط الماضي. وتُظهر المشاهد الحصرية ملاحقة مسيّرة إسرائيلية لـ4 شبان مدنيين واستهدافها لهم بعدة صواريخ، ثم استهداف من نجا من القصف الأولي بصواريخ أخرى.