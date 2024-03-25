رغم الحرب المدمرة.. إفطار جماعي للفلسطينيين في شوارع رفح

نظم فلسطينيون في مدينة رفح جنوب قطاع غزة –أمس الأحد– مأدبة إفطار جماعية لمئات الفلسطينيين في شوارع المدينة. وتأتي هذه المبادرة تعبيرا عن تضامن سكان المدينة مع الفلسطينيين الذين تركوا منازلهم ولجؤوا إلى رفح، حيث يوجد آلاف النازحين.

وأُقيمت المأدبة في أحد شوارع مدينة رفح، وحضرها مئات، بينهم أطفال ونساء، وسط أجواء ممزوجة من الفرح والحزن نتيجة للأحداث الجارية في القطاع.

وأوضح مسلم أحمد، أحد المشاركين في تنظيم الإفطار، أن الهدف من هذه المبادرة هو إدخال الفرحة إلى قلوب الصائمين خلال الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، من خلال تقديم وجبة إفطار غنية ومغذية تتضمن الأرز واللحم.

وفي الآونة الأخيرة، تتزايد التحذيرات من المجتمع الدولي والإقليمي بشأن التداعيات المحتملة لأي عملية غزو بري إسرائيلية في منطقة رفح، حيث يوجد نحو 1.4 مليون نازح فلسطيني.

وقد دفعهم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى هذه المنطقة بزعم أنها آمنة، لكنه في وقت لاحق شن هجمات عليها، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

ويوم 15 مارس/آذار الجاري، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من خلال بيان، أنه وافق على الخطط لتنفيذ عملية عسكرية في منطقة رفح.

كما أشار البيان إلى أن جيش الاحتلال يستعد لإجلاء سكان المنطقة، دون تحديد موعد لبدء العملية العسكرية.

و أسفرت الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة عن استشهاد 32 ألفا و226 فلسطينيا، وإصابة 74 ألفا و518 آخرين، معظمهم أطفال ونساء. كما تسبب العدوان في تدمير هائل للبنية التحتية، مخلفا "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لتقارير فلسطينية ودولية.