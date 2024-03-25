شاهد.. جنود الاحتلال يعتدون على طفل في الخليل ويجبرونه على خلع ملابسه

أظهر مقطع فيديو سجلته إحدى كاميرات المراقبة في محل تجاري بحارة جابر وسط الخليل في الضفة الغربية اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو أسبوعين على طفل وإجباره على خلع ملابسه وتمزيقها.

ويظهر الفيديو قيام الجندي بإجبار الطفل على نزع ثيابه وتهديد الطفل بعدم التفوه ثم صفعه على خده، وبعد ذلك مزق قطعة الثياب قبل أن يسلمها إلى جندي آخر ليستكمل تقطيعها وسط رعب شديد من الطفل وشقيقه الأصغر ووالدتهما.

وبحسب مراسل الجزيرة فإن الاحتلال استدعى صاحب المحل الذي شهد الاعتداء على الطفل وصادر كاميرات التسجيل.