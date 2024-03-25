ترامب يدعو إسرائيل لـ"إنجاز المهمة" في قطاع غزة

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب -اليوم الاثنين- إن إسرائيل تفقد "الكثير من التأييد" بسبب حربها في قطاع غزة. ودعاها إلى "إنجاز المهمة" هناك.

وتزامنت تصريحات ترامب المرشح الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل مع امتناع واشنطن عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار دعا إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في غزة.

وقال ترامب وفقا لما نشرته صحيفة "إسرائيل هايوم"، "عليكم أن تنجزوا الحرب. أن تنهوها. يجب أن تنتهوا منها". مضيفا أن على إسرائيل "أن تكون حذرة للغاية لأنكم تخسرون تأييد قسم كبير من العالم، تخسرون الكثير من التأييد. يجب إنهاء الحرب وإنجاز المهمة".

وبسؤاله عن كيف كان سيكون رده على هجوم حركة المقاومة الإسلاميىة (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رد ترامب للصحيفة "كنت سأرد بالطريقة نفسها التي ردت بها إسرائيل إلى حد كبير".

لكنه أعرب عن قلقه بشأن الانطباع أو الصورة العامة التي تخلفها الحرب التي حولت فيها الضربات الإسرائيلية قطاع غزة في معظمه الى أنقاض.

يذكر أن ترامب كثيرا ما يصف نفسه بأنه حليف مخلص لإسرائيل، مذكرا بقراره نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة ودور إدارته في مفاوضات اتفاقات التطبيع عام 2020 بين اسرائيل ودول عربية مثل الإمارات والبحرين.