اعتقال نشطاء مؤيدين لفلسطين تظاهروا بميناء أسترالي

اعتقلت الشرطة الأسترالية 19 متظاهرا مؤيدا للفلسطينيين كانوا يحتجون -أمس الأحد- على قيام سفينة إسرائيلية بتفريغ حمولتها في ميناء بمدينة سيدني.

ووفقا لصحيفة "بريسبان تايمز"، نظم نشطاء وقفة احتجاجية في ميناء بوتاني، أحد أكبر الموانئ الأسترالية، للتضامن مع فلسطين.

واحتج المتظاهرون على قيام السفينة الإسرائيلية بتفريغ حمولتها في الميناء، ودعوا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة رافعين أعلام فلسطين.

وطالب النشطاء الحكومة الأسترالية بالتحرك لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وبعد رفضهم إنهاء الوقفة الاحتجاجية، تدخلت قوات الشرطة لتفريقهم، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الطرفين وتوقيف 19 شخصا.

وتشن إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عدوانا وحملة تجويع على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

كما تسببت في كارثة إنسانية ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.