بينهم أطفال.. إصابة فلسطينيين بمواجهات بالضفة وسط اقتحامات ليلية

أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية مساء أمس الأحد وفجر اليوم الاثنين، مع استمرار قوات الاحتلال بتنفيذ اقتحامات ليلية لمختلف بلدات ومدن الضفة تخللتها مواجهات واعتقالات.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقم الإسعاف التابعة لها تعاملت "مع إصابة بالرصاص الحي لطفل (16 عاما) بالساق من قرية قفين شمال شرق طولكرم، ونقلته إلى المستشفى.

كما أبلغ الهلال الأحمر عن إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة نابلس.

وكان الهلال الأحمر قال في وقت سابق إن طواقمه تعاملت مع "إصابة لطفل يبلغ من العمر 14 عاما بالرصاص الحي بالقدم" خلال مواجهات شهدتها بلدة بيت فوريك شرقي مدينة نابلس، ونقلت المصاب إلى المستشفى.

وأشارت الجمعية إلى "احتجاز مركبة الإسعاف على حاجز بيت فوريك والشاب المصاب" قبل التنسيق مع الصليب الأحمر الدولي لإخلاء سبيلهما.

وكان عشرات الفلسطينيين قد تظاهروا في قرية بيت فوريك تضامنا مع المقاومة وسكان قطاع غزة، وردد المتظاهرون هتافات تندد بما وصفوه جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتدعو إلى نصرة المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

اقتحامات ليلية يومية

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ اقتحامات ليلية يومية عقب انتهاء صلاة التراويح لمنع المصلين في المسجد الأقصى المبارك من الاعتكاف باستثناء ليلتي الجمعة والسبت.

وكان أفراد من قوات الاحتلال اقتحموا مساء الأحد المصلى القبلي للتحقق من خروج جميع المصلين منه، بالتزامن مع تمركزهم بشكل متواصل داخل الحرم في باب المغاربة، وخارجه وعند بقية الأبواب.

وقال مراسل الجزيرة إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المصلى القبلي في المسجد الأقصى وأخرجت المعتكفين منه.

وقد توافد آلاف الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة العشاء والتراويح، في ليلة النصف من شهر رمضان المبارك، في حين تواصل قوات الاحتلال انتشارها المكثف عند أبواب المسجد الأقصى المبارك وفي أحياء البلدة القديمة.

وكانت جماعات من المستوطنين قد اقتحمت المسجد الأقصى صباح أمس الأحد، بالتزامن مع إحياء اليهود لما يسمى بعيد المساخر. وقدرت الأوقاف الإسلامية عدد المقتحمين بأكثر من 100 جندي إسرائيلي.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين قريتي عزون وحجة شرقي قلقيلية شمالي الضفة الغربية، كما اقتحمت مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، وكذلك بلدة سيلة الظهر جنوب مخيم جنين بالضفة الغربية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة سيلة الظهر جنوب مخيم جنين بالضفة الغربية #فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/zADp1Jp8oj — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 24, 2024

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، كما اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم العروب في الخليل أيضا.

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم العروب في الخليل بالضفة الغربية#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/0WcAehiEOm — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 24, 2024

وتم استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة ناسفة في بلدة عربونة بمخيم جنين في الضفة الغربية.

عبوة ناسفة تستهدف آليات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عربونة بمخيم جنين في الضفة الغربية#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/AzxBXXnyrT — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 24, 2024

اعتداءات المستوطنين

وفي سياق متصل، أظهرت صور تداولها ناشطون قيام مستوطنين بالاعتداء على مواطنين واستفزازهم في قرية الطيران بمدينة الظاهرية جنوب الخليل.

وقام مستوطنون منذ ساعات صباح الأحد بجولات استفزازية، كما أدوا طقوسا تلمودية في مناطق متفرقة من الخليل جنوب الضفة الغربية، وذلك بمناسبة ما يسمى عيد المساخر.

في الأثناء، أفاد مراسل الجزيرة باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب شمال مدينة الخليل.

وكانت قوات راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم في أعقاب استهداف شبان فلسطينيين بالزجاجات الحارقة البرج العسكري الإسرائيلي المقام عند مدخله، حيث قامت بملاحقتهم داخل المخيم مما أدى إلى اندلاع مواجهات معهم.