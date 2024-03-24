وصول مساعدات قطرية إلى بورتسودان

أعلنت وزارة الخارجية القطرية وصول طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية، إلى مطار بورتسودان على البحر الأحمر، تحملان أدوية تخصصية مقدمة من صندوق قطر للتنمية.

وقالت في بيان إن ذلك يأتي "ضمن الجسر الجوي الذي تسيره دولة قطر، لإغاثة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية والظروف الصعبة التي يعيشها حاليا بسبب استمرار القتال".

طائرتان قطريتان تصلان إلى مدينة بورتسودان السودانية تحملان مساعدات ضمن الجسر الجوي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/zW7sdMsY45 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) March 23, 2024

وأشار البيان إلى أن سفير قطر في السودان محمد بن إبراهيم السادة، أكد دعم دولة قطر الدائم للسودان ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني، مشددا على موقف قطر الثابت بضرورة المحافظة على أمن السودان واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه.

ومن جانبه عبر وزير الصحة الاتحادي في جمهورية السودان، عن تقدير بلاده للاستجابة المستمرة من دولة قطر، لافتا أنها تكتسب أهمية كبيرة، خاصة بعد النزوح بسبب التطورات الأخيرة، وفقا لما ورد في البيان.