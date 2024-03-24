لماذا أثارت ممرضات مستشفى المقاصد بلبنان غضب المغردين؟

أثارت مقاطع فيديو تداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي على المستوى العربي ضجة واسعة، لممرضات يعملن في مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية "بيروت" لبنان، قُمن بترويع وإخافة بعض المرضى من كبار السن الموجودين داخل المستشفى.

حصل في لبنان… ممرضات مستشفى #المقاصد الإسلامية يقومون بواجبهم الاسلامي والانساني مع المسنين عبر ترويعهم. ❗ وادارة المستشفى توضح ما جرى pic.twitter.com/JyHjuGWIrA — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) March 23, 2024

ما قمن به الممرضات من حركات ومقالب ساخرة في حق المرضى من كبار السن لقى تفاعلا كبيرا وغضبا من نشطاء التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا المشاهد على نطاق واسع من أجل أن تصل إلى الجهات المختصة، ورأى بعض رواد منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن "ممرضات مستشفى المقاصد بحاجة لمستشفى للأمراض النفسية" بسبب الأعمال التي قمن بها.

وطالب مدونون بمحاسبة كل المسؤولين بالمستشفى بسبب عدم مراقبتهم لأوضاع المرضى في المستشفى" وتساءلوا عن سبب غياب وزارة الصحة وأهل المرضى.

وبحسب أحد المدونين، فإن هذه الأفعال تكررت عدة مرات، بحيث يقول إن "من شهرين صارت نفس الخبريّة مع زوج خالتي الكبير بالسنّ وفاتو بنصّ الليل ورعبوه وكان رح يوقف قلبو ونشرنا عرضهم بالمستشفى"

ممرضات في مستشفى المقاصد في بيروت بلا اخلاق وبلا رحمة وهل التصرّف والطريقة مقرفة ومتنمّرة وفوقيّة على مرضى كبار السنّ مش مقبولة 🤬

من شهرين صارت نفس الخبريّة مع زوج خالتي الكبير بالسنّ و فاتو بنصّ الليل و رعبوه و كان رح يوقف قلبوه و نشرنا عرضهم بالمستشفى💔 pic.twitter.com/iauQDeBSw0 — Roy B. (@Roy_b93) March 23, 2024

فيما وصف بعض من المدونين تصرفات الممرضات بالعادية عكس ما تناقله الكثير، وأن الفيديو فيه الكثير من اللطافة وخفة الدم التي يحتاجها كبار السن.

البنات بيمزحوا الله يحفظهم ويسعدهم والطيبة والاخلاق مبينة في ملامحهم لاتكبرون الموضوع وتنقلوا الصورة على غير حقيقتها وبالعكس الفيديو فيه الكثير من اللطافة وخفت الدم الدي يحتاجها كل مسن او مريض. — كابتن هينس (@hyns_kabtn) March 24, 2024

من جهتها، أصدرت إدارة المستشفى بيانا توضيحيا استنكرت فيه ما جاء في مقاطع الفيديوهات، واصفة ما قامت به الممرضات بـ"التصرفات المشينة"، كما أكدت أنه تم صرفهن من عملهن بعد نيلهن العقاب.

وجاء في البيان: "أدانت إدارة مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت التصرفات المشينة التي أقدمت عليها بعض الممرضات اللواتي تصرفن بما يخالف أبسط معايير مهنة التمريض وتمّ تصويرهن ونشر الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما يترك الأثر السلبي في مهنية عدد كبير من الممرضين والممرضات "

وأكد البيان أن الممرضات قد نلن عقابهنّ وتم صرفهنّ من عملهنّ، لعل ذلك يكون رادعا لعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الصبيانية.