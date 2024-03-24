مظاهرات عبر العالم تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

شهدت مدن عربية وأجنبية -اليوم السبت- مظاهرات للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ودعا المشاركون فيها إلى وقف إطلاق النار.

ودعا المتظاهرون المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وإرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، مما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

بريطانيا

تظاهر آلاف البريطانيين في أكثر من 30 مدينة تضامنا مع القضية الفلسطينية وتأييدا لحقوق الفلسطينيين، في مقدمتها العاصمة لندن التي انطلقت منها وحدها 11 مظاهرة.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب بالوقف الفوري للحرب الإسرائيلية والإبادة الجماعية في قطاع غزة، وبإدخال المساعدات لسكانها المحاصرين ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.

مظاهرة أمام مجلس بلدية إيلينغ غرب لندن تضامنا مع غزة https://t.co/dmnnP4glcE — Arab-London عرب لندن (@arablondon4) March 23, 2024

ألمانيا

شهدت العاصمة الألمانية برلين مسيرة احتجاجية تنديدا بما وصفوه بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وفي المسيرة التي دعت إليها اللجنة الفلسطينية الموحدة في برلين ندد المحتجون باستخدام إسرائيل التجويع سلاحا ضد المدنيين، كما استنكر المتظاهرون دعم الحكومة الألمانية إسرائيل بالسلاح.

من برلين مظاهرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن #غزة اليوم السبت 23 مارس #فلسطين #غزة#palestine #Gaza

https://t.co/XNOy0QX4UU — Rashad Badawy (@NbRashad) March 23, 2024

النمسا

وفي العاصمة النمساوية فيينا، تظاهر العشرات للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وحمل المتظاهرون، في شارع ماريا هيلفر، أحد الشوارع المهمة في فيينا، الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها "وقف فوري لإطلاق النار" و"لا للإبادة الجماعية" و"فلسطين حرة".

السويد

وفي العاصمة السويدية ستوكهولم خرجت مظاهرة حاشدة نصرة لفلسطين وغزة.

وطالب المتظاهرون بوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع الذين يعانون من المجاعة.

فنلندا

نظم العشرات سلسلة بشرية في العاصمة الفنلندية هلسنكي، إسنادا لغزة وتنديدا بمجازر الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

ورفع المحتجون أعلام فلسطين، وطالبوا بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

تغطية صحفية: سلسلة بشرية في العاصمة الفنلندية هلسنكي؛ إسناداً لغزة وتنديداً بمجازر الاحتلال المستمرة. pic.twitter.com/9UhgTSpzQZ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 23, 2024

إيطاليا

وفي شمال إيطاليا، تظاهر المئات في مدينة ميلانو تضامنا مع غزة وتنديدا بمجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

🔻 إنطلاق تظاهرة في مدينة ميلانو الإيطالية؛ إسناداً لغزة وتنديداً بمجازر الاحتلال pic.twitter.com/FYEcKbvMTQ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 23, 2024

كوريا الجنوبية

وفي شرق آسيا، تظاهر عشرات الناشطين في مدينة سول في كوريا الجنوبية، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات مناهضة للموقف الدولي بشأن الحرب في غزة واستمرار المجازر.

تونس

عربيا، تظاهر تونسيون في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، تضامنا مع الشعب الفلسطيني واحتجاجا على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون بإيقاف المجازر والانتهاكات التي يتعرض لها سكان غزة. ونددوا بالصمت الدولي إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار إغلاق المعابر الحدودية، أمام مرور المساعدات الغذائية والصحية لأهل قطاع غزة.

"يا جيوش المسلمين نصرة غزة واجبة".. مسيرة داعمة لغزة نحو المسرح البلدي بتونس العاصمة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/4xKcqteqeH — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 23, 2024

المغرب

بدورها، نظّمت مدن مغربية عدة، من بينها وجدة والجديدة ومكناس وطنجة، وقفات للمطالبة بوقف تجويع سكان قطاع غزة ورفع الحصار عنهم.

ودعا المتظاهرون الدول العربية والإسلامية للتحرك العاجل لوقف الحرب الإسرائيلية وإرسال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، مستنكرين في الوقت نفسه عجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب في غزة.

115 مظاهرة في 58 مدينة مغربية في جمعة طوفان الأقصى 24 استجابة لنداء الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة التي دعت إلى التظاهر اليوم تحت شعار:

"أوقفوا التجويع.. وارفعوا الحصار"#رمضان_النصرة_والمدد#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/BN9uuqkcjp — الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (@nosraorg) March 22, 2024

اليمن

وفي اليمن، قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إن أكثر من 148 ساحة في المحافظات التي تسيطر عليها شهدت في ثاني جمعة بشهر رمضان تظاهرات حاشدة نُصرة لأهالي قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مستمرة منذ أشهر.

وذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين في خبر على موقعها الإلكتروني، أن العاصمة صنعاء، شهدت مظاهرة مليونية حاشدة، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة في قطاع غزة.

وشدد المتظاهرون على ضرورة استمرار العمليات العسكرية اليمنية المساندة لمعركة طوفان الأقصى حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.