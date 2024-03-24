محتجون يونانيون يوقفون قطارا يحمل دبابات للناتو

أقامت مجموعة من الناشطين المناهضين للحرب اليوم الأحد حاجزا على خط سكة حديد في مدينة دادا أغاتش اليونانية، ليوقفوا قطارا يحمل دبابات للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وذكر مراسل الأناضول أن أعضاء الحزب الشيوعي اليوناني نظموا احتجاجا مناهضا للحرب على خط سكة حديد في دادا أغاتش.

وردد المتظاهرون هتافات "دادا أغاتش ليست قلعة الإمبرياليين وإنما ميناء الشعب"، وأوقف المشاركون في الاحتجاج قطارا كان يحمل دبابات أميركية وأخرى تابعة لحلف الناتو، ورفعوا لافتات كُتب عليها "أيها المجرمون، عودوا إلى دياركم".

وتقع دادا أغاتش بالقرب من حدود تركيا وبلغاريا، وأصبحت طريقا بديلا لشحن المعدات العسكرية للناتو إلى أوروبا الشرقية عبر رومانيا وبلغاريا.