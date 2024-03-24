ماكرون يحذر نتنياهو بشأن رفح

صعّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهجته اليوم الأحد تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجددا "معارضته الصارمة" لهجوم إسرائيل على رفح جنوبي قطاع غزة، ومحذرا من أن "النقل القسري للسكان هناك يشكل جريمة حرب".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن ماكرون حذر من الهجوم الإسرائيلي المحتمل وكرر -خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو- دعوته إلى "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة"، وأدان "بشدة" الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الاستيطان" في الضفة الغربية.

وقال نتنياهو اليوم، إن إسرائيل ستدخل رفح "ولا يمكن هزيمة الشر من خلال تركه وحده هناك"، ضمن تأكيداته شن عملية عسكرية في رفح، رغم تصاعد التحذيرات الدولية والأممية من مخاطر ذلك، وتبعاته على المدنيين الفلسطينيين الذين تمثل لهم المدينة الملاذ الأخير.

وكان ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، قال منتصف الشهر الجاري إن نتنياهو أقر خططا لشن عملية عسكرية في رفح، بينما حذرت الأمم المتحدة والولايات المتحدة من عواقب "كارثية" للاجتياح المحتمل.

وأضاف ديوان رئاسة الوزراء، في بيان، أن "الجيش الإسرائيلي جاهز للجانب العملياتي ولإجلاء السكان"، دون تقديم تفاصيل عن هذه العملية التي تلوّح بها تل أبيب منذ أسابيع.

كما اتهم نتيناهو في وقت سابق، مسؤولين في إسرائيل بالتعاون مع الأميركيين لمنع اجتياح رفح، في ظل مطالبة واشنطن تل أبيب بخطة تضمن سلامة المدنيين.

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة لليوم الـ170، التي خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة تخيم على القطاع.