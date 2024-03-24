عاجل | هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: خلافات داخل الطاقم الإسرائيلي بشأن ما إذا كانت حماس مهتمة بالتوصل لاتفاق
24/3/2024-|آخر تحديث: 24/3/202412:21 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: يسود اعتقاد في إسرائيل أن رد حماس على المقترحات بشأن الصفقة سيقدم خلال 48 ساعة
عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: تقرر بعد التشاور مع نتنياهو بقاء الطاقم الفني الإسرائيلي في الدوحة
عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: تقرر بعد تشاور مع نتنياهو استدعاء رئيسي الموساد والشاباك ومسؤول ملف المحتجزين من الدوحة
عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: وزير الدفاع الإسرائيلي يسافر إلى واشنطن حيث يلتقي مدير الاستخبارات المركزية الأميركية
عاجل | هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: خلافات داخل الطاقم الإسرائيلي بشأن ما إذا كانت حماس مهتمة بالتوصل لاتفاق
عاجل | غالانت: أسافر اليوم إلى واشنطن في زيارة سياسية مهمة وسأعقد لقاءات حول أمن إسرائيل
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة