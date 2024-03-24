صاروخ كروز روسي ينتهك المجال الجوي لبولندا

انتهك صاروخ كروز روسي المجال الجوي لبولندا، بينما كان في طريقه إلى بلدات واقعة في غرب أوكرانيا، وفق ما أعلن الجيش البولندي اليوم الأحد.

وأوضحت قيادة الجيش البولندي على منصة "إكس" أنه لمدة حوالي 40 ثانية "انتُهك المجال الجوي البولندي بأحد صواريخ كروز التي أطلقها سلاح جو روسيا الاتحادية الليلة الماضية".

وأضافت أن "الجسم حلّق في الأجواء البولندية فوق قرية أوسيردو (شرق) حيث بقي 39 ثانية" مشيرة إلى أن أجهزة الرادار العسكرية رصدت الصاروخ طوال فترة تحليقه.

وتابعت القيادة "الجيش البولندي يراقب بشكل متواصل الوضع على الأراضي الأوكرانية وهو في حالة تأهب لضمان أمن المجال الجوي البولندي".

وعقب هذا الحادث، "فُعِّلت كل التدابير اللازمة لضمان أمن المجال الجوي البولندي. كما فُعِّل الطيران البولندي وطيران حلف شمال الأطلسي (ناتو) من بين إجراءات أخرى" وفق ما أضافت قيادة العمليات في بيانها.

وصرح وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش لوسائل إعلام أنه بعد "هجوم ضخم" شنّته روسيا على أوكرانيا خصوصا الجزء الغربي منها، "فُعِّلت كل أنظمة الدفاع الجوي وأنظمة سلاح الجو البولندية"، مشيرا إلى أن الجيش رصد مسارات عشرات الصواريخ الروسية في المجموع.

وأضاف الوزير "لو كان هناك أي مؤشر على أن الجسم كان يتجه نحو هدف يقع على الأراضي البولندية، كان سيتم إسقاطه".

وأوضح الجيش البولندي أن الصاروخ كان يحلّق بسرعة 800 كيلومتر في الساعة تقريبا وعلى علو 400 متر ودخل المجال البولندي بعمق نحو كيلومترين.

وقال الناطق باسم الوزارة البولندية بافيل فرونسكي "قبل كل شيء، ندعو روسيا الاتحادية إلى وقف عمليات القصف الجوي الإرهابية على سكان أوكرانيا وأراضيها وإنهاء الحرب والتعامل مع مشكلاتها الداخلية".

وأعلنت الخارجية البولندية أنها ستطلب توضيحات من موسكو بشأن "انتهاك جديد للمجال الجوي".