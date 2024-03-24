شهداء بينهم نساء وأطفال برفح والمقاومة تستهدف آليات الاحتلال

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته اليوم الأحد على مناطق بغزة لا سيما رفح جنوبي القطاع، مخلفا شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال، في حين أعلنت المقاومة تدميرها آليات عسكرية إسرائيلية.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 7 بينهم 4 نساء وطفل، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الجنينة شرقي رفح، مشيرا إلى سقوط 21 شهيدا بينهم أطفال في غارات إسرائيلية استهدفت 4 منازل في مدينة رفح منذ فجر اليوم.

وأضاف مراسل الجزيرة أن هناك شهيدين ومصابين في قصف إسرائيلي استهدف منتسبي لجنة عشائر تؤمن المساعدات قرب دوار الكويت بمدينة غزة، لافتا إلى سقوط مصابين إثر قصف قوات الاحتلال تجمعا لمواطنين شرق حي الشجاعية وجرحى آخرين بنيران الاحتلال عند مفترق حميد بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد أحد النازحين بعد إصابته برصاص الاحتلال بالرأس داخل مستشفى الأمل في خان يونس، مشيرا إلى انقطاع التواصل مع طاقمه داخل المستشفى "بسبب توقف خدمة الاتصال اللاسلكي".

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال ارتكب 8 مجازر في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 84 شهيدا و106 مصابين، مؤكدة ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 32 ألفا و226 شهيدا والجرحى إلى 74 ألفا و518، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

بدوره، قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة للجزيرة إن الاحتلال قتل 5 من الأطباء والممرضين في مجمع الشفاء الطبي.

عمليات المقاومة

وأعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- استهدافها دبابة وجرافة للاحتلال الإسرائيلي بقذيفتي "الياسين 105" شمال شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أن مقاتليها استهدفوا آلية عسكرية إسرائيلية بصاروخ موجه على دوار أبو السعود، جنوب مجمع الشفاء بمدينة غزة؛ وقصفوا "تجمعا لجنود العدو بقذائف الهاون عيار 60 مليمترا في محيط المجمع".

كما قالت سرايا القدس إن مقاتليها اشتبكوا بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع آليات العدو في شارع الهلال القديم، بمنطقة المشروع، مشيرة إلى استهدافها آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة "آر بي جي" في منطقة العرايشية، بمحيط حي الأمل.

وقد بثت سرايا القدس مشاهد قالت إنها لاستهداف مستوطنات غلاف غزة ومواقع إسرائيلية برشقات صاروخية وقذائف هاون، ضمن القصف والمواجهات ضد الاحتلال الذي يواصل حربه على غزة لليوم الـ170.