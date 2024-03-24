الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا في الضفة ويقتحم بلدات عدة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم الأحد 16 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم طفل وأسرى سابقون، فيما اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل ورام الله وبيت لحم وطولكرم والقدس، ورافقتها عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأشار البيان إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى أكثر من 7755 معتقلا، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن.

وأفادت مصادر أمنية محلية بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت 4 فلسطينيين من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل بعد أن اقتحمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير شرق الخليل، واعتدت بالضرب على المواطن فادي المطور، مما أدى إلى إصابته بكسور ورضوض، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في بلدتي سعير وصوريف وفتشتها.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفتى أحمد هاني صومان (17 عاما) من حارة الفواغرة في بيت لحم بعد مداهمة منزل عائلته.

قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت فجار في بيت لحم وتشن حملة دهم واعتقال#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/cy0Mf6Rkma — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 24, 2024

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 4 مواطنين من قرية اللبن الغربي غرب رام الله بعد أن داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

وكانت مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها القرية، وأطلقت خلالها قنابل الغاز السام صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي جنين، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي في ساقه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية سيريس جنوب المدينة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون وداهمت منازل المواطنين وحطمت محتوياتهما، فيما اقتحمت قرية فحمة وداهمت منزل المواطن علاء محمد نواصرة وحولت سطحه إلى نقطة عسكرية ونصبت حاجزا عسكريا عند المدخل الرئيسي.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 صعّد الجيش عمليات الاقتحام والاعتقالات بالضفة الغربية، كما صعّد اعتداءاته مخلفا 450 شهيدا ونحو 4750 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.