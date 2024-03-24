الجيش النيجيري ينقذ عشرات التلاميذ خطفهم مسلحون من مدرستهم بشمال البلاد

أعلن الجيش النيجيري عن تمكنه من إنقاذ عشرات التلاميذ كان مسلحون اختطفوهم في وقت سابق من مارس/آذار الجاري من مدرسة في شمال البلاد، وذلك قبل أيام من موعد نهائي حدده الخاطفون لدفع فدية مقابل الإفراج عنهم.

وقال المتحدث باسم الجيش النيجيري إدوارد بوبا إن الجيش أنقذ 137 رهينة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في ولاية زامفارا شمالي البلاد.

وأفاد بأن إنقاذ الأطفال الرهائن جاء بعد عملية بحث وإنقاذ منسقة أطلقها الجيش بالتعاون مع السلطات المحلية ووكالات حكومية في أنحاء البلاد.

وقال مصدر أمني إن إنقاذ التلاميذ تم في منطقة غابات بولاية زامفارا المجاورة، وأوضح أن الجيش اصطحب التلاميذ إلى عاصمة ولاية كادونا لإجراء فحوص طبية قبل إعادتهم إلى أسرهم.

وتضاربت المعلومات بشأن عدد التلاميذ الذين تم إنقاذهم، حيث أشارت مصادر إلى أن الجيش أنقذ 250 تلميذا وعددا من المدرسين كان المسلحون قد اختطفوهم، في حين أشارت مصادر صحفية إلى أن عدد التلاميذ المختطفين 287 طفلا.

وكان أوبا ساني حاكم ولاية كادونا قال في وقت سابق إن العدد الإجمالي للرهائن يفوق 200 تلميذ.

واختطف التلاميذ في 7 مارس/آذار الجاري فيما كانوا في مدرستهم ببلدة كوريجا بشمال غرب ولاية كادونا، وهي أول عملية خطف جماعية في البلاد منذ عام 2021، والتي شهدت خطف أكثر من 150 طالبا من مدرسة ثانوية في الولاية ذاتها.