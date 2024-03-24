البنك الدولي: 22% من سكان ليبيا تضرروا من الفيضانات

أصدر البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تقريرا بمناسبة مرور نحو 6 أشهر على العاصفة دانيال التي ضربت منطقة شرقي ليبيا في سبتمبر/أيلول الماضي، وأوضح التقرير أن تأثير الكارثة طال ما يقرب من 1.5 مليون شخص؛ أي ما يعادل 22% من سكان ليبيا.

وأضاف التقرير أن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات الكارثية التي نجمت عن العاصفة تُقدر بنحو 1.8 مليار دولار، وأن قطاع الإسكان كان الأكثر تضررا، إذ تعرض ما يُقدر بأكثر من 18.5 ألف وحدة سكنية للدمار أو الضرر، وهو ما يعادل 7% من مجموع الوحدات السكنية في ليبيا.

الإنفوغراف التالي يوضح حجم هذه الأضرار، وتأثيرها على سكان مدينة درنة: