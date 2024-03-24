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البنك الدولي: 22% من سكان ليبيا تضرروا من الفيضانات

مسجد الصحابة أحد أبرز معالم مدينة درنة ونال منه الدمار نتيجة العااصف دانيال-مصدر الصورة مجموعة الأزمات الدولية
مسجد الصحابة أحد أبرز معالم مدينة درنة ونال منه الدمار نتيجة العاصفة دانيال (مجموعة الأزمات الدولية)
أحمد حافظ
24/3/2024

أصدر البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تقريرا بمناسبة مرور نحو 6 أشهر على العاصفة دانيال التي ضربت منطقة شرقي ليبيا في سبتمبر/أيلول الماضي، وأوضح التقرير أن تأثير الكارثة طال ما يقرب من 1.5 مليون شخص؛ أي ما يعادل 22% من سكان ليبيا.

وأضاف التقرير أن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات الكارثية التي نجمت عن العاصفة تُقدر بنحو 1.8 مليار دولار، وأن قطاع الإسكان كان الأكثر تضررا، إذ تعرض ما يُقدر بأكثر من 18.5 ألف وحدة سكنية للدمار أو الضرر، وهو ما يعادل 7% من مجموع الوحدات السكنية في ليبيا.

الإنفوغراف التالي يوضح حجم هذه الأضرار، وتأثيرها على سكان مدينة درنة:

انفوغراف أضرار الفيضانات الكارثية التي ضربت شرق ليبيا
إنفوغراف أضرار الفيضانات الكارثية التي ضربت شرق ليبيا (الجزيرة)
المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية